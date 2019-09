7년만에 슬로건 변경…이용자 가치 중심 서비스 제공 노력

[데일리한국 심정선 기자] 아이템베이는 16일 창립 18주년을 맞아 새 슬로건 'Level Up! Value Up!'(레벨 업! 밸류 업!)을 공개했다. 새 슬로건은 아이템베이 서비스를 통해 게임의 레벨업을 통한 즐거움과 다양한 경제적 가치를 얻을 수 있다는 의미다.지난 8월 진행된 아이템베이 슬로건 공모에는 총 972건이 응모됐다. 4차례에 걸친 블라인드 심사와 임직원 선호도 조사를 통해 아이템베이의 새로운 슬로건으로 'Level Up! Value Up!'이 확정됐다.아이템베이는 올해 홈페이지 리뉴얼과 새로운 BI를 발표에 이어 '대한민국 No.1 게임전문 거래사이트'라는 기존의 슬로건을 7년 만에 변경했다. 이를 통해 시장에서의 경쟁보다 이용자들에게 줄 수 있는 서비스 본연의 가치를 더 생각하는 고객 친화형 브랜드를 구축해 나간다는 계획이다.최용현 아이템베이 부사장은 “새로운 슬로건에 담긴 의미처럼 게임 이용자들이 아이템베이를 통해 즐거움과 만족감을 느낄 수 있도록 해 나가겠다”고 말했다.한편 아이템베이는 향후 홈페이지, 광고, SNS 등 게임이용자들과의 커뮤니케이션에 새 슬로건을 적극 활용할 계획이다.