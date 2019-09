“IT 기술·제품 한눈에” 문화와 예술 어우러진 '디지털 놀이터'

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성전자는 3일(현지시간) 영국 런던에 브랜드 쇼케이스 '삼성 킹스크로스(Samsung KX)'를 개관했다고 밝혔다.삼성 킹스크로스가 위치한 영국 런던 북부 킹스크로스(King's Cross) 지역은 디자이너, 아티스트들이 모여드는 새로운 문화 명소다. 또 글로벌 IT 기업들이 둥지를 틀고 있는 테크 허브로 주목받고 있다.삼성 킹스크로스는 킹스크로스 일대를 한눈에 조망할 수 있는 '콜 드롭스 야드(Coal Drops Yard)' 쇼핑몰 최상층에 1858㎡ 규모로 자리 잡았다.'콜 드롭스 야드'는 예전 석탄을 화물열차에 옮겨 싣던 장소를 유명 건축 디자이너 토마스 헤더윅(Thomas Heatherwick)이 현대적으로 재탄생시킨 북런던 최대의 쇼핑단지다.삼성 킹스크로스는 혁신적인 IT 기술과 제품이 런던의 문화, 예술과 어우러진 '디지털 놀이터'로 때로는 패션쇼 무대, 쿠킹쇼, 콘서트홀 등으로 변신하는 복합 문화 공간이다.삼성전자는 이곳에서 패션, 요리, 음악, 미술, 스포츠 등 다양한 분야에 IT 제품과 서비스가 융합된 마케팅 활동을 펼친다.기존 가전 매장과 달리 갤럭시 스마트폰, 8K QLED TV, 비스포크 냉장고와 같은 삼성의 대표 제품들이 갤러리, 카페, 오피스 등 다양한 라이프 스타일에 자연스럽게 조화되도록 구성됐다.이곳을 방문한 고객들은 서로 연결된(Connected) 제품으로 더욱 편리해지는 생활을 경험해 볼 수 있다.삼성 킹스크로스에서는 삼성전자의 다양한 신제품을 체험할 수 있고, 코딩 스쿨, 아트 클래스, 명사 초청 강연 등 다양한 프로그램이 진행된다. 앞으로 지역의 30여개 단체들과 다양한 협업을 통해 지역 사회와 함께 지속 성장할 수 있도록 운영될 방침이다.삼성전자 글로벌마케팅센터장 이영희 부사장은 "지역 사회와 협업하는 다양한 프로그램을 통해 지역 사회에 공헌하는 삼성의 브랜드 철학을 알릴 것"이라고 말했다.