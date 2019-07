50개 세션 발표 및 주요 자회사 세션 통해 다양한 분야의 기술과 플랫폼 공유

[데일리한국 황대영 기자] 카카오가 지난해에 이어 올해도 핵심 기술 공유의 장을 마련한다.카카오는 오는 8월 29일부터 30일까지 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 'if kakao 개발자 콘퍼런스 2019'를 개최한다고 29일 밝혔다.올해로 2회째를 맞은 이 콘퍼런스는 카카오의 기술 리더십을 바탕으로 다양한 서비스에 접목되는 핵심 보유 기술을 외부에 공유하고 소통하는 자리다.특히 올해 콘퍼런스에는 모빌리티, 게임즈, 커머스, 페이, 카카오페이지, 그라운드X 등 카카오 공동체도 참여해 인공지능(AI), 블록체인, 검색, 커머스, 금융, 콘텐츠 등 다양한 분야의 기술과 플랫폼을 접할 수 있다.카카오는 신정환 카카오 CTO와 김병학 카카오AI Lab 총괄부사장, 한재선 그라운드X CEO의 기조연설을 비롯해 인프라, 서비스개발, 클라우드, 데이터, 오픈소스, AI, 블록체인 등 다양한 주제의 총 50개 세션을 준비했다.이 밖에도 카카오 개발자와의 만남, 개발자 영입 프로그램 등 참가자들이 직접 참여하는 체험형 세션들과 '카카오의 AI윤리' 등 카카오 기술 지향점을 소개하는 세션 등도 진행될 예정이다.콘퍼런스 참가 신청은 오는 8월 2일 오후 3시까지 'if for kakao 개발자 콘퍼런스 2019' 공식 홈페이지에서 현직 및 예비 개발자, 일반인 등 누구나 가능하다. 참가자 발표는 오는 8월 5일 카카오톡 플러스친구 및 신청 시 등록한 이메일을 통해 안내된다.카카오 측은 "‘if kakao 개발자 콘퍼런스 2019’를 통해 카카오가 보유한 다양한 기술을 선보이고 개발자들의 경험과 노하우를 적극적으로 외부에 공유할 것"이라며 "앞으로도 개발자 콘퍼런스를 지속적으로 개최해 카카오의 새로운 기술과 지식을 소개하는 자리를 마련해 나갈 예정"이라고 말했다.