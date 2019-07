김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 안랩은 가상화 데스크톱 환경(VDI)에서 악성코드 위협에 대응하는 보안솔루션 ‘AhnLab V3 for VDI(V3 for VDI)’를 출시했다고 5일 밝혔다.이번 출시한 ‘V3 for VDI’는 가상화 환경에 최적화된 V3 신제품이다. V3의 강력한 악성코드 탐지/차단 기능을 가상화 환경에서 구현했다. △VDI 전용 엔진으로 시스템 리소스(CPU/메모리) 부담 최소화 △VDI 환경별 에이전트 방식/비에이전트 방식 제공 △’AhnLab EPP’ 연계 통합관리/대응 등을 지원한다.또 VDI 환경에 최적화 된 ‘SVA(Security Virtual Appliance)’와 SVA가 관리하는 각각의 ‘VM(가상 운영체제)’을 이원화하는 보안운영 방식을 적용했다.이에 따라 파일검사/엔진업데이트시 발생할 수 있는 시스템 부하현상인 ‘AV스톰(AntiVirus-Storm)’을 최소화할 수 있다.김창희 안랩 제품기획팀 팀장은 “이번 V3 for VDI 출시로 가상화 환경을 도입한 다양한 산업군 고객에 강력한 보안성은 물론 최적의 사용성을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.