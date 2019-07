“음악으로 젊은이들과 소통하는 사회공헌 캠페인” 호평 받아

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 광동제약은 우리사회 청년들의 꿈과 도전을 응원하는 비타500 캠페인 '비타 스테이지(Vita Stage)'가 젊은 아티스트의 콘서트를 끝으로 성황리에 막을 내렸다고 4일 밝혔다.광동제약은 최근 대학로 유니플렉스에서 가수의 꿈에 도전하고 있는 최효인, 이민정의 합동공연을 성공적으로 개최했다. 이번 공연에는 사전신청을 통해 선정된 관객 250여명이 초청됐다.공연 1부는 이민정이 맡았다. 그는 이적의 '말하는 대로'를 시작으로 아델(Adele)의 '썸원 라이크 유(Someone Like You)', 에일리의 '보여줄게' 등 인기곡을 열창하며 자신만의 소울풀한 가창력을 뽐냈다.2부는 최효인의 무대로 꾸며졌다. 첫 곡으로 자신의 노래 '파노라마'를 열창한 그는 BTS의 '작은 것들을 위한 시'와 에드 시런(Ed Sheeran)의 '쉐이프 오브 유(Shape of You)'를 부르며 흥겨운 댄스를 선보였다.광동제약 관계자는 "자신의 꿈을 향해 나아가는 두 아티스트를 응원해주신 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 비타500과 함께 젊은층과 소통하는 다양한 캠페인을 지속할 예정"이라고 전했다.한편, 지난 4월 시작된 광동제약 비타 스테이지 캠페인은 음악을 통해 젊음과 소통하는 프로그램으로 큰 인기를 모았다.