앱 통해 응모 시, 총 50명에 1인 2매 초대권 증정

정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] CJ올리브네트웍스 IT사업부문이 운영하는 멤버십 서비스 CJ ONE이 CJ ENM의 대표 가족 뮤지컬 ‘신비아파트’와 함께 ‘CJ ONE VIP 위크’를 개최한다고 27일 밝혔다.이번 CJ ONE VIP 위크는 ‘신비아파트 뮤지컬 시즌3: 뱀파이어왕의 비밀’ 공연 초대 이벤트 및 예매 할인 이벤트로 구성돼 오는 7월 11일까지 진행된다.이 공연 초대 이벤트는 CJ ONE VIP 회원 중 이날부터 내달 11일까지 포인트를 적립 또는 사용한 회원이라면 누구나 응모할 수 있다.개인 SNS에 지정 해시태그(#뮤지컬신비아파트, #여름방학추천)를 포함해 공연 기대평을 업로드 한 후, 해당 게시물의 URL과 뮤지컬 신비아파트를 보러 가야 하는 이유를 이벤트 페이지에 댓글로 남기면 자동 응모된다.CJ ONE 앱에서 응모 가능하며 추첨을 통해 내달 26일 오전 11시, 오후 2시 공연에 각 25명씩 총 50명(1인 2매)이 초대될 예정이다.아울러 더 많은 이들이 신비아파트 뮤지컬 시즌3를 만날 수 있도록 CJ ONE 회원 대상 특별 예매 할인 이벤트도 실시된다.티켓 예매 사이트 인터파크에 로그인 후 CJ ONE 할인을 선택해 티켓을 구매하면 평일 52%, 주말 47% 할인된 가격으로 공연 관람이 가능하다. 단 ID 당 최대 4매로 한정된다.한편 신비아파트 뮤지컬 시즌 3: 뱀파이어왕의 비밀은 현재까지 사전 판매율이 55%를 돌파하면서 여름방학 최고의 흥행 가족 뮤지컬로 자리잡고 있다. 내달 20일 11시 공연을 시작으로 8월 18일까지 이화여자대학교 삼성홀에서 공연된다.