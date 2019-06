방탄소년단 진, 지민, 정국 참여한 BTS월드 첫 번째 OST 독점 공개

황대영 기자

[데일리한국 황대영 기자] 넷마블은 그룹 방탄소년단 매니저 게임 'BTS월드'의 첫 번째 게임 OST 'Dream Glow'를 7일 저녁 6시에 공개한다고 밝혔다.Dream Glow는 방탄소년단의 진, 지민, 정국이 유닛을 이뤄 부른 곡으로, 1 Night로 잘 알려진 영국 출신 여성 아티스트 찰리 엑스씨엑스가 피처링에 참여했다.이 곡은 꿈은 꾸는 동안 가장 행복한 것이며, 꿈을 꾸고 있다면 아직 포기 한 게 아니라는 내용을 담고 있다. 각기 다른 매력을 가진 방탄소년단 멤버들의 목소리와 찰리 엑스씨엑스의 독특한 보컬이 한데 어우러진 다채로운 음악으로 듣는 이의 귀를 사로잡는다.프로듀싱은 스타게이트가 맡았다. 프로듀서 듀오 스타게이트는 비욘세의 Irreplaceable, 니요의 So Sick, 크리스 브라운의 With You 등을 프로듀싱 한 바 있다. 또 세계적인 엔지니어 매니 매로퀸의 믹스 작업이 결합해 곡의 완성도를 한층 더 높였다.넷마블은 이번 OST 발표에 앞서 방탄소년단 매니저 게임 BTS월드를 오는 6월 26일 글로벌 출시(일부 국가 제외)한다고 밝혔다.BTS월드는 방탄소년단의 데뷔, 세계적인 아티스트로 성장하는 스토리를 담았다. 이 게임은 매니저가 돼 문자 메시지, SNS, 음성 및 영상 통화 등 멤버들과 1:1로 교감할 수 있는 다양한 콘텐츠를 제공한다. 또한 이용자는 멤버들의 모습과 목소리가 담긴 방탄소년단 카드를 수집 및 성장시킬 수 있으며, 이를 활용해 더욱 다양한 스토리를 즐길 수 있다.