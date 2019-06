인피티니-V 디스플레이, 듀얼 카메라 탑재

정은미 기자

[데일리한국 정은미 기자] KT가 20만원대의 가성비 높은 스마트폰, 삼성전자 ‘갤럭시 Jean2’를 4일부터 단독 판매한다고 밝혔다.갤럭시 Jean2은 KT 전용 모델로, 출고가는 25만3000원이다.블랙, 화이트 2가지 컬러로 5.8인치 풀 스크린의 인피니티-V 디스플레이를 적용했으며, 전면에는 800만, 후면에는 각각 1300만, 500만 화소의 듀얼카메라를 탑재했다.특히 후면에 탑재된 초광각(123도) 카메라로 다양한 화각을 촬영할 수 있다. 이 외에도 주로 플래그십 스마트폰에만 지원되는 급속 충전 기능으로 빠르게 배터리를 충전할 수 있다.KT 공식 온라인 채널 KT샵에서 구매한 고객은 △차량용 마블 무선 공기청정기 △삼성 정품 보조배터리 △카카오 캐릭터 충전독 △무선 블루투스 이어폰 사은품 4종 중 1개를 선택할 수 있다.이 외에도 KT샵에서 데이터 ON톡 또는 Y24 ON톡 요금제 가입 시 KT샵 다이렉트 데이터 쿠폰 10GB(9만원 상당)를 제공한다. KT샵에서 주문 후 가까운 KT매장에서 수령 할 수 있는 ‘바로 픽업 서비스’도 이용할 수 있다.KT의 데이터 ON 요금제와 함께 합리적인 가격으로 갤럭시 Jean2를 이용할 수 있다. 데이터 ON 요금제 중 ‘데이터ON 톡’(월 4만9000원, 기본 3GB+1Mbps 속도제어 무제한)은 선택약정 25% 할인을 받아 월 3만원대에 톡과 SNS를 무제한 즐길 수 있다.이 밖에도 사용량에 따라 ‘데이터ON 비디오’(월 6만9000원, 기본 100GB+5Mbps 속도제어 무제한)과 ‘데이터ON 프리미엄’(월 8만9000원, 데이터 완전 무제한)을 선택할 수 있다.KT의 프리미엄 가족결합을 이용하면 최대 50% 할인받아 ‘데이터 ON 비디오’는 최저 월 3만4500원, ‘데이터ON 프리미엄’은 최저 월 4만4500원에 이용 가능하다.KT의 제휴카드로 통신비 부담을 줄일 수 있다. ‘프리미엄 슈퍼할부 롯데카드’로 2년간 단말기 장기 할부 및 자동이체 후 매월 30만원 이상 사용하면 월 1만5000원씩 2년간 최대 36만원의 통신비 할인 받을 수 있다.7월 31일까지 장기 할부 없이도 신규 발급 후 자동이체만 하면 동일한 금액을 할인 받을 수 있는 프로모션도 진행 중이다.또한 ‘CEO 우리카드’는 통신비 자동이체 후 매월 100만원 이용 시 월 3만원씩 24개월간 72만원을 할인해준다.삼성전자 갤럭시 Jean2는 전국 KT 매장 및 공식 온라인 채널인 KT샵에서 만나볼 수 있다.