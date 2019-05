‘아모잘탄’과 ‘로사르탄+HCTZ’ 복합제 비교한 세계 첫 연구

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 한미약품은 고혈압치료 복합신약 ‘아모잘탄’의 임상 4상 결과가 해외 유명 학술지인 미국고혈압저널(American Journal of Hypertension)에 최근 게재됐다고 31일 밝혔다.이번에 게재된 논문은 경희대의대 심장혈관내과 김종진 교수가 연구 책임을 맡고 대한고혈압학회 주관으로 진행된 ‘The K-Central Study Title : Comparison of 24 hours Ambulatory Central Blood Pressure Reduction Efficacy between Fixed Amlodipine or Up-titrated Hydrochlorothiazide plus Losartan : The K-Central Study’의 결과로 아모잘탄과 ARB/HCTZ 복합제간의 24시간 실시간 중심혈압, 활동혈압, 그리고 맥파전달속도 등 다양한 혈역학적 지표들을 비교 평가한 세계 최초의 연구다.연구는 고혈압 치료 성분인 ‘암로디핀’(Amlodipine)과 ‘로사르탄’(Losartan)을 복합한 ‘아모잘탄’을 로사르탄과 이뇨제 계열의 혈압약 성분인 HCTZ(Hydrochlorothiazide) 복합제와 24시간 동안 실시간 중심·활동혈압, 맥파전달속도 등을 비교하는 방식으로 진행됐다.연구의 목적은 두 약제간의 ‘진료실 혈압 변화량에서 비열등성 평가’ 및 ‘24시간 실시간 중심·활동혈압 변화량의 우월성’을 평가하는 것이다.연구진은 로사르탄 50mg을 4주간 투여해도 혈압이 조절되지 않는(수축기혈압≥140mm Hg) 본태성 고혈압 환자 231명을 아모잘탄 투여군과 ARB/HCTZ 복합제 투여군으로 무작위 배정해 투여 20주 후의 결과를 분석했다.연구 결과에 따르면, 4주 및 20주 후의 평균 수축기 혈압 변화량은 ARB/HCTZ 투여군 대비 아모잘탄 투여군의 비열등성이 입증됐고 아모잘탄 투여군에서 혈압을 더 낮춰주는 경향성이 확인됐다.특히, 투여 20주 후의 24시간 실시간 중심·활동혈압 변화는 아모잘탄 투여군(각각 -9.4, -10.1mmHg)이 ARB/HCTZ 투여군(각각 -6.3, -6.7mmHg)보다 통계적으로 우월한 것으로 나타났다.논문에서는 아모잘탄 투여군에서 24시간 실시간 중심·활동혈압 변화량이 보다 우수한 근거를 다양한 혈역학적 지표들의 개선에 따른 것으로 설명하고 있다.실제로 투여 20주 후 혈관의 경직도를 평가할 수 있는 여러 혈역학적 지표들의 평가 결과에 따르면 맥파전달속도(Aortic Pulse Wave Velocity), RM(Reflection Magnitude), 맥압(Pulse Pressure) 감소가 아모잘탄 투여군에서 더 유의한 것으로 확인됐다.연구 책임자 김종진 교수는 “이번 연구는 아모잘탄의 단순한 혈압강하 효과가 아닌 임상 결과 개선의 우월성을 입증하는 중간단계로 다양한 혈역학적 지표변화 분석으로 접근해 보다 근거중심적인 고혈압환자 치료 방향을 새롭게 제시한 의미 있는 연구”라고 평가했다.박명희 한미약품 마케팅사업부 전무이사는 “앞으로도 아모잘탄의 차별화 된 가치를 의료진들에게 적극적으로 알리며 더욱 신뢰받을 수 있도록 노력할 것“이라고 말했다.한편, 이번 미국고혈압저널에 게재된 The K-Central Study는 아모잘탄패밀리의 10번째 국제학술지 등재 논문이 됐다.