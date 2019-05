최신 보안 위협 동향 등 금융분야 보안강화 전략 발표

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자]안랩은 지난 5월 22일과 28일 중구 롯데호텔서울에서 금융권 CISO(최고정보보호책임자) 대상으로 ‘안랩 ISF 스퀘어 2019 for Finance’를 진행했다고 29일 밝혔다.안랩은 △최신 보안위협 동향 △침해사고 트렌드 및 대응 시나리오 △진화한 엔드포인트(Endpoint) 보안위협 대응 솔루션 소개 등 금융 분야에서의 보안강화 전략을 금융권 CISO 에게 제시했다.‘Endpoint is not an End Point: 행위를 수집하고 위협을 사냥하라’를 주제로 발표한 이명수 안랩 분석연구팀 책임연구원은 “최근 공격자는 침해 흔적을 남기지 않는 공격 기법을 사용하고 있다"며 "기업 내 보안관리자는 위협사냥(Threat Hunting) 등 침해사고 파악과 중요 정보를 상시 수집하는 것이 필요하다"고 강조했다.권치중 안랩 대표는 “금융산업은 다른 어떤 산업군보다 디지털 환경 변화에 민감하고 고객의 중요 정보를 다루는 분야”라며 “안랩은 고객의 성공적이고 안정적인 디지털 금융 비즈니스를 위해 최적의 보안서비스를 제공할 것”이라고 말했다.