지원서 접수 6월 7일까지

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 퀄컴은 국내 이공계 대학생 및 대학원생을 대상으로 진행하는 퀄컴 샌디에이고 본사 방문 프로그램인 ‘퀄컴 IT 투어’ 지원자를 모집한다고 9일 밝혔다.프로그램은 7월 중순경 미국 샌디에이고에서 열린다. 지원서 접수는 오는 6월 7일까지다.올해로 17주년을 맞이한 퀄컴 IT 투어는 한국의 이공계 대학(원)생들이 참여 대상이다. 학생들은 모바일 분야의 최신 기술을 배우고 미래의 혁신을 엿볼 수 있는 것은 물론, 퀄컴 핵심 임원이 참여한 가운데 직접 본인의 주제를 발표할 기회가 주어진다.만 21세 이상4년제 대학교에 재학 중인 이공계 학부(3학년 이상) 또는 석사과정 학생이면 누구든지 지원이 가능하다. ‘5G 기반 새로운 기술 또는 서비스 제안’이라는 주제로 제안서를 작성해 접수하면 된다.퀄컴코리아는 행사를 소개하고 학생들의 적극적인 참여를 도모하고자 논현동에 위치한 퀄컴코리아 사무실에서 설명회를 갖는다. 설명회는 5월 30일에 열리며 관심 있는 사람이라면 누구나 참여 가능하다.권오형 퀄컴코리아 사장은 “올해 퀄컴 IT 투어에서 뛰어난 국내 이공계 인재들의 많은 참여를 기대한다”고 말했다.