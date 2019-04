신규 캐릭터 4종 및 연맹전 콘텐츠 추가…계승전 및 진화시스템 개편

황대영 기자

[데일리한국 황대영 기자] 게임빌은 자체 개발 신작 모바일 게임 '엘룬'의 대형 업데이트를 진행한다고 30일 밝혔다. 엘룬은 대만, 홍콩, 마카오 지역에 출시한 신작으로, 현지 유저들과 꾸준한 소통으로 인기를 잇고 있다.이번 업데이트를 통해 엘룬은 신규 캐릭터 4종이 최초로 등장하고, 새로운 콘텐츠인 연맹전이 추가돼 새로운 재미를 제공할 예정이다.이번에 첫선을 보이는 캐릭터는 소피아, 아슬란, 나세르, 메제드다.소피아는 적에게 마법 피해를 주는 캐릭터로 깜찍한 외모를 지녔다. 아슬란은 맹수를 닮은 용맹함으로 상대에게 높은 치명타를 입히는 딜러 캐릭터이며, 나세르는 갑옷을 입고 육탄돌격이나 대회전으로 물리 피해를 입히는 탱커 캐릭터다. 메제드는 강화 효과를 받은 상태로 사망한 아군을 다시 부활시키는 특별한 능력을 가졌다.연맹전은 ‘10 vs 10’, ‘20 vs 20’, ‘30 vs 30’ 3가지 모드로 진행되며, 적 연맹을 공격해 승리하면 골드 보상은 물론 연맹 자본도 획득할 수 있다.계승전은 새롭게 리뉴얼하여 전투력에 따라 랭킹이 결정되도록 개선하고 연승 보상도 추가한다. 캐릭터 진화 시스템은 각 캐릭터들의 쓰임새를 높이고, 성장 속도를 빠르게 하는 방향으로 업그레이드된다.엘룬은 턴제 전투 방식의 수집형 전략 RPG다. 글로벌 유저 취향의 그래픽과 높은 전략적 자유도를 바탕으로 전략의 묘미가 돋보이는 게임으로 200종에 육박하는 개성 넘치는 캐릭터들이 매력적이다.