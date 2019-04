김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 퀄컴은 맥데이타가 코엑스에서 27일까지 열리는 ‘월드IT쇼(WIS) 2019’에서 퀄컴 부스 내에 구성된 ‘파트너 파빌리온’에 참여한다고 24일 밝혔다.맥데이타는 퀄컴 IoT 플랫폼의 보안을 강화하는 ‘MAG-UX for IoT’를 소개한다. MAG-UX for IoT는 퀄컴 테크날러지 솔루션을 기반으로 개발됐다.MAG-UX는 네트워크 기반 기술을 이용, IT 운영에 대한 성능 및 보안을 모니터링하는 제품이다. 제품은 네트워크 패킷 미러 방식을 이용한다. 실시간으로 이상 징후를 감지한다. 동시에 IP 카메라에 ‘마이크로 엔진’을 탑재, ‘온 디바이스 엣지 컴퓨팅’을 수행한다.권오형 퀄컴코리아 사장은 “퀄컴 테크날러지의 기술력 및 마케팅력을 토대로 국내 중소 IoT 기업들의 제품 및 솔루션 개발과 해외 시장 진출을 지원할 것"이라고 밝혔다.