EMA 허가 앞 둔 인플릭시맙 최초 SC제형 두고 ‘관심’

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 셀트리온이 램시마SC 유럽 허가를 앞두고 유럽 현지에서 램시마SC의 임상 결과를 발표했다.셀트리온은 8일(현지시간 기준) 덴마크 코펜하겐에서 개최된 2019유럽 크론병 및 대장염 학회(Congress of the European Crohn’s and Colitis Organization, 이하 ECCO)에서 크론병 환자 대상 램시마SC의 장기 임상 결과 및 프리필드 시린지(Pre-filled Syringes, 사전충전형주사제)와 오토인젝터(Auto-injector, 자동주사제) 간 약물동태학·안전성 비교 임상 1상 결과를 발표했다고 11일 밝혔다.이날 셀트리온은 학회 구술발표(Oral Presentation) 세션에서 램시마SC를 54주간 투여한 군의 체내 약물 농도가 램시마IV를 투여한 군에 비해 안정적으로 유지되며 안전성 평가 결과 데이터도 동등한 수준임을 확인했다고 발표했다.구술발표 연자로 나선 오스트리아 비엔나 의과대학 전문의 월터 레이니쉬(Walter Reinisch) 박사는 “이번 장기 임상 연구를 통해 램시마 SC와 IV제형 간의 유효성 및 안전성의 유사함이 입증되었으며 램시마SC는 인플릭시맙으로 치료받는 중등도-중증 크론병 환자 및 염증성 장질환자들에게 편의성을 높인 새로운 치료 옵션이 될 것으로 기대한다”고 말했다.같은 날 셀트리온은 포스터 세션에서 램시마 SC의 프리필드 시린지 및 오토인젝터 제형의 약물동태학 및 안전성을 비교한 임상 1상 결과도 발표했다.포스터 발표를 진행한 독일 킬 대학(Christian Albrechts University in Kiel) 스테판 슈라이버(Stefan Schreiber) 박사는 “건강한 지원자를 대상으로 램시마SC의 프리필드시린지와 오토인젝터 간 약물동태학(PK-Pharmacokinetics) 및 안전성을 비교하기 위한 임상을 진행했으며 두 제형 간 약동학 및 안전성 면의 유사함을 확인했다”고 밝혔다.셀트리온 관계자는 “올해 하반기 램시마SC의 유럽 허가를 기대하고 있으며 이번 ECCO 학회에서도 인플릭시맙 최초의 SC 제형 탄생에 대한 학계의 높은 관심을 확인했다”고 밝혔다.한편, 셀트리온은 기존 정맥주사 제형인 자가면역질환 치료용 바이오시밀러 램시마를 피하주사 제형으로 개발해 글로벌 임상을 진행해 왔으며 지난해 11월 유럽 EMA(European Medicines Agency)에 판매허가를 신청한 바 있다.