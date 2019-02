“LG V50 ThinQ는 오디오 애호가의 꿈” 멀티미디어 성능 호평

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘MWC19’에서 선보인 LG V50 씽큐(ThinQ), LG G8 ThinQ, ‘LG 듀얼 스크린’ 등이 해외 유력 매체들로부터 총 12개의 어워드를 수상했다고 28일 밝혔다.이번 전시에서는 LG V50 ThinQ와 LG G8 ThinQ가 각각 5개의 상을, LG 듀얼 스크린과 LG V50 ThinQ, LG G8 ThinQ를 합친 LG 프리미엄 스마트폰이 각각 상 하나를 받았다.호주의 일간지 ‘시드니모닝헤럴드’는 지난 27일 ‘LG전자의 5G 스마트폰은 오디오 애호가의 꿈(LG's 5G smartphone is an audiophile's dream)’이란 제목의 기사에서 △입체 사운드시스템 DTS:X △강력한 중저음을 구현하는 ‘붐박스 스피커’ 등 LG V50 ThinQ가 갖춘 뛰어난 오디오 성능을 높게 평가했다.미국 IT매체 ‘씨넷(Cnet)’은 LG G8 ThinQ의 ‘에어모션’에 대해 “LG G8 ThinQ는 터치리스 제어의 미래를 보여줬다는 점에서 흥미롭다(G8 has me excited about the future of touchless gesture controls on phones)”고 언급하기도 했다.미국 IT매체 ‘더 버지(The Verge)’는 지난 24일 LG 듀얼스크린에 대해 ‘당장 보다 실용적으로 폴더블 기기를 사용하는 방법(A more pragmatic and immediate way to have a foldable device)’이라고 말했다.영국 IT매체 ‘포켓린트(Pocket-Lint)’는 “스크린 두 개를 게임, 카메라 확장 등에 사용할 수 있는 영리한 아이디어(You can use it for gaming, you can use it to extend your camera view. It's really clever)”라고 호평했다.