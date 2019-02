2월 25일부터 한정 수량 사전 예약 판매 진행

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] 차바이오그룹 계열사 차바이오F&C가 25일부터 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘와디즈’에서 신제품 ‘콤부차 에너지 크림 by 차:랩(CHA:LAB)’에 대한 리워드형 펀딩을 시작한다고 밝혔다.‘콤부차 에너지 크림 by 차:랩(CHA:LAB)’은 제주 유기농 녹차에 유익균 집합체를 넣어 발효시킨 콤부차 원액 10% 이상을 그대로 담았다. 콤부차는 미국 할리우드 스타들에게 인기를 얻고 있는 음료로 건강은 물론 피부에도 좋다.콤부차는 제조 과정에서 최대 150종에 달하는 유익균과 미생물이 다양한 패턴을 보이며 발효되는데 이 과정에서 각종 폴리페놀, 아미노산, 천연 비타민, 미네랄 등 피부에 유효한 영양성분이 다양하게 생성된다.‘콤부차 에너지 크림 by 차:랩(CHA:LAB)’은 콤부차 추출물에 풍부하게 함유된 폴리페놀과 플라보노이드, 아미노산, 비타민 등 항산화 성분을 그대로 담아 피부에 활력을 선사하고 칙칙한 피부를 정화해 건강한 윤기와 광채를 선사하며 피부 탄력을 개선한다.영양은 풍부하지만 무겁지 않은 제형으로 피부에 빠르게 흡수돼 매끄럽고 촉촉한 피부로 완성해준다.또한 차바이오F&C의 기술력을 적용해 콤부차 특유의 향을 잡아 누구나 편안하게 사용할 수 있으며 피부의 pH밸런스를 맞춰주는 약산성 크림으로 피부 장벽을 강화하는 데 도움이 된다.차바이오F&C는 신제품 ‘콤부차 에너지 크림 by 차:랩(CHA:LAB)’을 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈의 리워드형 펀딩을 통해 선 출시한다.이번 펀딩은 2월 25일부터 20일간 한정 수량으로 진행되며 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.차바이오F&C 관계자는 “펀딩에 참여한 서포터에게는 차바이오F&C의 ‘콤부차 에너지 크림 by 차:랩(CHA:LAB)’과 부루구루의 콤부차가 제공되며 선착순으로 최대 30%의 가격 할인 혜택을 제공하고 있다”고 전했다.