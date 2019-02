지난해 美 간학회 포스터 발표 이어 구두 발표

김진수 기자

[데일리한국 김진수 기자] GC녹십자의 만성 B형 간염 완치를 향한 연구에 대한 관심이 높아지고 있다.GC녹십자는 지난 20일부터 24일(현지시간)까지 필리핀 마닐라에서 열린 ‘2019 아시아태평양간학회’(Asian Pacific Association for The Study of the Liver) 연례 학술대회에 참석해 B형 간염 면역글로불린 ‘GC1102’(헤파빅-진)의 임상 1상 연구 결과를 발표했다고 25일 밝혔다.이번 발표는 지난해 미국 간학회(AASLD)에서의 발표에 이은 것으로, 전체 세션(plenary)에서 구두로 진행됐다. 발표에서는 ‘헤파빅-진’의 만성 B형 간염 치료에 대한 투여 용량 대비 유효성과 안전성을 확인한 결과가 공개됐다.‘헤파빅-진’은 면역글로불린 제제로 혈액(혈장)에서 분리해 만든 기존 방식과 달리 유전자 재조합 기술이 적용돼있어 항체 순도가 더 높고 바이러스 중화 능력도 뛰어나다.특히, 연구결과에 따르면 헤파빅-진 투여 용량을 최대로 늘렸을 때 유의한 이상 반응이 없었으며 이번 연구를 통해 ‘B형 간염 표면 항원’을 의미 있게 감소시킬 수 있는 투여용량 및 횟수가 확인돼 치료 극대화에 대한 기대감이 높아지는 상황이다.임상 연구자로 발표에 나선 이혜원 연세대 세브란스병원 소화기내과 교수는 “‘헤파빅-진’의 만성 B형 간염 치료 수준 향상 가능성에 대한 학회 참석자들의 관심이 높았다”면서 “최근 환자 투약이 시작된 임상 2상에서 항바이러스제와의 병용 투여를 통한 치료 극대화 방법을 구체화할 것”이라고 말했다.한편, ‘헤파빅-진’ 임상 2상은 연세대학교 세브란스병원과 서울대학교병원 등 국내 5곳에서 진행하고 있다. 임상 책임자는 안상훈 연세대학교 세브란스병원 소화기 내과 교수다.