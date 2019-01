통합 클라우드 솔루션 'TOAST', 오픈스택 기반으로 글로벌 시장 겨냥NHN엔터, KB금융그룹과 파트너십 맺고 금융 클라우드 진출TOAST, 올해 2월 일본·5월 북미 리전 구축…현지 기업 대상 로컬 서비스 진행

황대영 기자

[데일리한국 황대영 기자] NHN엔터테인먼트가 통합 클라우드 솔루션 'TOAST'를 금융·쇼핑 분야로 영역을 확장한다. TOAST는 국내 유일한 오픈스택 기반인 점을 토대로 KB금융그룹과 파트너십을 맺고 금융 클라우드 시장에 문을 두드린다.NHN엔터테인먼트는 22일 경기도 성남 판교 사옥인 플레이뮤지엄에서 '2019 TOAST 사업전략 기자간담회'를 열고, TOAST의 브랜드 슬로건과 함께 2019년 사업 계획을 발표했다.TOAST는 2015년 대외 서비스를 시작한 이후 연평균 100%에 달하는 매출 성장을 기록해왔다. 또한 게임, 쇼핑, 금융 등 다양한 분야에서 특화된 플랫폼을 선보이며 국내 대표 클라우드 사업자로서 입지를 확보했다. 2018년 12월 기준 약 500여 기업 고객에 서비스 중이며, 프로젝트 기준으로는 약 3만여 개에 달한다.클라우드 사업을 총괄하는 백도민 CIO(최고인프라담당관)는 "TOAST(토스트)를 말하면 가장 먼저 빵이 떠오른다. 하지만 TOAST는 토워드, 아트, 사이언스, 테크놀로지 등의 단어를 포함한 것이다"라며 "NHN엔터테인먼트는 TOAST의 독자적인 '클라우드 원스톱 통합 시스템'을 구축하기 위해 수년간 다양한 투자와 연구 개발을 지속해왔다"고 말했다.NHN엔터테인먼트는 자체 설계·구축한 친환경 도심형 데이터센터 '토스트 클라우드 센터(TCC)'를 보유하고 있을뿐 아니라, 보안관제 컨설팅 기업 파이오링크와 데이터베이스 보안 영역의 피앤피시큐어, 웹호스팅 기업 NHN고도 등 자회사를 통해 클라우드 사업을 서포트한다.백 CIO가 공개한 TOAST의 슬로건은 '클라우드-레디, 토스트'다. 이는 지난 2014년 12월 공식 론칭 이후, 다양한 영역의 IT 서비스 경험과 기술 역량을 바탕으로 상품 라인업을 구축하고 지속적인 성장을 이룩한 TOAST에 대한 자신감의 표현이다.백 CIO는 "'클라우드-레디, 토스트'는 준비된 클라우드 서비스임을 강조하기 위해 만든 슬로건이다"라며 "TOAST가 앞으로 어떻게 성장하는지 지켜봐 주시기를 바란다"라고 말했다.앞서 NHN엔터테인먼트는 계열사 NHN페이코의 간편결제 서비스 페이코를 TOAST로 사용하며 금융권 서비스를 위한 발판을 마련했다. TOAST는 △하이브리드 클라우드 △프라이빗 클라우드 △멀티 클라우드 등 기업마다 각기 다른 보안, 서버 정책을 충족하며 효율적인 클라우드 전환을 지원한다.특히 지난해 12월 NHN엔터테인먼트는 KB금융그룹과 전략적 파트너십을 맺고 금융권 클라우드 서비스를 본격 개시했다. KB금융그룹은 KB금융 협업 플랫폼 'CLAYON'를 TOAST에 적용하며, TOAST만의 강점으로 금융 보안 정책에 대한 이해와 경험 및 국내 IT 환경에 특화된 전문 인력의 맞춤 지원을 꼽았다.이와 함께 NHN엔터테인먼트는 TOAST를 글로벌 시장으로 영역을 확장한다. 올해 일본과 북미 지역에 TOAST의 글로벌 리전이 구축된다. 일본 도쿄에는 2월, 북미는 5월에 각각 오픈될 예정이다.TOAST의 글로벌 사업은 현지 기업을 대상으로 한 로컬 서비스를 중심으로 진행된다. 이는 국내 클라우드 기업이 한국 기업의 해외 서비스를 위한 클라우드 제공을 충족해기 위해 해외 리전을 설립하는 것과 다르다. 회사 측은 AWS 및 MS 등 글로벌 클라우드 기업과 동일한 직접 진출 형태로 글로벌 사업을 전개하는데 의미를 뒀다.김동훈 TOAST 사업부 이사는 "서비스 장애나 보안 이슈가 민감한 클라우드 서비스는 경험이 곧 경쟁력이 될 것"이라며 "TOAST가 페이코(금융), 고도몰(쇼핑), 한게임(게임) 등 다양한 IT 서비스 경험을 통해 검증된 만큼, 금융과 쇼핑 분야를 중심으로 한 엔터프라이즈 시장에서 충분히 선택 받을 수 있을 것"이라고 강조했다.