AI 비전과 전략제품 소개, ‘뉴 빅스비’ 중심 커넥티드 라이프‘마이크로 LED·QLED 8K’ 진화, 미래 디스플레이 방향 제시

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2019’에서 미래 라이프스타일 솔루션을 대거 공개한다고 7일 밝혔다.인공지능(AI)과 5G를 기반으로 'Intelligence of Things for Everyone'라는 주제로 혁신 기술을 선보인다.참가 업체 중 가장 넓은 3368㎡(약 1021평) 규모의 전시관을 ‘삼성 시티’라는 콘셉트로 마련했다. '뉴 빅스비'를 중심으로 한 ‘커넥티드 솔루션’과 각 사업 부문별 '혁신 제품'을 공개했다.삼성전자 전시관 입구에는 초대형 LED 사이니지로 구성된 파사드가 설치됐다. 첨단 기술이 만들어가 가는 미래 도시의 모습을 형상화했다. 창사 50주년을 기념해 삼성전자의 전략제품과 브랜드 이미지를 담은 영상을 보여 준다.삼성전자는 인텔리전스 플랫폼‘ 뉴 빅스비’와 IoT 기술을 기반으로 삼성의 다양한 기기들을 연동해 '커넥티드 솔루션'을 제시한다.AI 기술을 통해 연결된 각 기기가 개인의 라이프 스타일과 취향에 따라 맞춤형 서비스를 제공하고(Tailored to your daily life), 사용자의 일상을 더 풍성하게 만들어 준다는 데 초점을 맞췄다.또 이번 CES에서 삶의 질을 높여 주는 다양한 차세대 AI프로젝트도 선보인다.뉴 빅스비가 탑재된 AI 스피커 '갤럭시 홈'은 집 안의 여러 기기들을 더욱 쉽게 제어할 수 있도록 지원한다. 스마트 TV나 패밀리허브 스크린 등을 통해 음성뿐만 아니라 시각화된 정보까지 결합시켰다.삼성전자는 이번 전시회에서 집·사무실·차량 등 각각의 공간은 물론 이동 중에도 끊김 없이 일상의 경험을 이어 주는 서비스를 강조했다.집에서 듣던 음악을 차 안에서 그대로 이어서 들을 수 있고 귀가 중 시장에 들릴 경우 차량의 '디지털 콕핏' 스크린을 통해 ‘패밀리허브’ 냉장고 내부를 확인한 후 부족한 식재료를 구입할 수 있다.삼성전자는 '갤럭시 홈'과 '패밀리허브'를 중심으로 주거 공간에 특화된 홈 AI 솔루션도 강조한다.패밀리허브는 매년 진화하는 AI기술을 적용해 4년 연속 CES 혁신상을 수상한 제품이다.2019년형 패밀리허브는 뉴 빅스비의 확장성을 기반으로 기기 안에 탑재돼있지 않은 제3자 서비스까지 음성으로 제어할 수 있다. 모바일 기기와 연동해 주는 '스마트 뷰(Smart View)' 기능도 단순 미러링이 아닌 앱 제어 등의 조작까지 가능해졌다.삼성전자는 이번 CES에서 '마이크로 LED'와 'QLED 8K'의 투트랙 전략을 공고히 하고, 'QLED 8K' 라인업을 확대한다.QLED 8K는 AI기술을 기반으로 화질·사운드·스마트 기능을 한 차원 높였다는 평가를 받고 있다. 방문객들이 각각의 장점을 체험할 수 있도록 전시장을 구성한다.특히 삼성의 독자적인 반도체 기술이 접목된 AI 화질 엔진 '퀀텀 프로세서 8K'는 이번 CES에서 혁신상을 수상했다.삼성전자는 밀레니얼 세대 트렌드를 반영한 라이프스타일 TV ‘더 프레임’과 ‘세리프 TV’신모델도 선보인다. 이 제품들은 QLED 디스플레이를 적용해 뛰어난 인테리어 효과에 화질 차별화까지 갖추게 됐다.