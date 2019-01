IFA 2018 이어 인공지능 기조연설, LG 씽큐 소개

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자는 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2019’에서 개막 하루 전 CTO(최고기술책임자) 박일평 사장이 기조연설을 한다고 7일 밝혔다.‘더 나은 삶을 위한 인공지능(AI For An Even Better Life)’을 주제로 연설을 한다.박 사장은 지난해 독일 베를린에서 열린 IFA 2018에서도 인공지능을 주제로 기조연설을 맡은 바 있다. 최근 인공지능이 제공하는 통합 솔루션이 업계 트렌드인 점을 감안하면 한 회사의 CTO가 글로벌 IT·가전 전시회에서 연이어 기조연설을 하는 것은 의미가 크다.박 사장은 LG전자가 사업 전반에 적용하고 있는 LG 씽큐를 소개한다. 인공지능의 진화가 고객 삶에 어떤 변화를 가져오는지에 대해 설명한다.