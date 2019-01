문병인 이화여대 의료원장 "이대목동·서울병원 새 진료시스템으로 시너지 발휘"

2월 이대서울병원 개원 앞두고 새로운 엠블럼과 워드마크, 슬로건 등 '새HI' 공개

[데일리한국 황대영 기자] 이화여자대학교 의료원이 2019년 새해를 맞이해 새로운 HI(Hospital Identity; 병원 이미지 통합)를 선보였다.이화여대의료원은 2일, 이대목동병원 2층 대회의실에서 열린 신년 교례회에서 ‘뉴 HI 선포식’을 개최하고, 오는 2월 이대서울병원의 정식 개원을 앞두고 새로운 엠블럼과 워드마크, 슬로건을 공개했다.이번에 새롭게 발표된 이화여대의료원의 엠블럼은 이화여대 의료원의 정통성과 창립 정신인 '섬김과 나눔'을 전달하는 매개체로 이화의 상징인 ‘배꽃’을 바탕으로 표현됐으며, 배꽃과 이화여대 의료원의 영문 약칭인 ‘EUMC’가 쉽게 인식될 수 있는 간결한 구조로 표현됐다.또한 이대목동병원과 이대서울병원의 워드마크는 이화여대 의료원의 영문 약칭인 ‘EUMC’를 유연하고 현대적인 이미지로 풀어냈으며, 특히 ‘M’을 바이오 리듬, 유전자 구조를 상징할 수 있는 띠로 표현하고 환자들의 건강한 생활 리듬을 만드는 병원 기능을 상징화했다.문병인 이화의료원장은 이날 신년사를 통해 “이대서울병원 개원과 함께 시작되는 이대목동병원과 이대서울병원 양병원 체제의 안정적인 운영을 최우선 경영 과제로 삼아 △이대서울병원의 성공적인 개원을 위한 철저한 준비 △환자 안전과 의료 질 향상을 위한 혁신 활동 강화 △양병원 체제가 시너지를 발휘할 수 있는 새로운 진료 시스템의 성공적 정착 △이대목동병원과 이대여성암병원의 새로운 성장 기반 확충 등을 중점 추진하겠다”고 말했다.이어 문병인 의료원장은 “뉴 HI 선포는 단순히 시대의 트렌드를 좇아 겉모습만 바꾸는 것이 아니라, 새로운 HI 개발을 모멘텀으로 하여 모든 교직원들의 의식 개혁부터 실질적인 병원 경영 혁신에 이르기까지 전사적인 대변혁을 이루어 나가야 그 의미가 있다”고 강조했다.