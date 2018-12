재난망 본 사업 착수보고회에 참석, 착수 보고 진행

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] KT가 재난망 구축을 위한 준비를 마쳤다. 조달청과의 사업 계약을 완료하고, 사업 착수 보고를 진행했다.KT는 20일 조달청과 재난망 A, B 구역 본 사업 계약을 체결하고, 21일 오후 정부서울청사에서 열린 '재난안전통신망 본 사업 착수보고회'에 참석해 재난망 A, B 사업의 본 사업 착수 보고를 진행했다고 23일 밝혔다.재난망 사업은 경찰, 소방, 해경, 지자체 등 333개 재난 관련 기관이 사용하는 각자 다른 통신망을 단일 통신망으로 통합, 재난 상황에 신속한 대처를 목표로 행정안전부가 추진하는 사업이다. 이번 사업은 A, B, C 구역으로 나워 통신망 구축·운영이 진행되며 A·B 구역은 KT가, C 구역은 SK텔레콤이 맡는다.A 구역은 시·도 7개(서울, 대구, 대전, 세종, 경북, 충남, 제주)가 포함되며, B 구역은 5개 시·도(광주, 경기, 강원, 전북, 전남)에서 진행된다. C 구역은 5개 시·도(부산, 인천, 울산, 충북, 경남)을 대상으로 한다. 총사업비는 약 1조7000억원으로, 이 가운데 통신망 구축·운영에 약 9000억원 규모이 투입된다.21일 열린 착수보고회에는 재난안전관리본부장, 재난관리실장, 재난관리정책관과 기재부, 과기정통부, 국토부, 해수부 등의 관계기관 총 220여명이 참석한 가운데 사업추진 경과 발표와 착수보고, 질의응답의 순서로 이뤄졌다.KT는 이날 착수보고회에서 △PS-LTE 표준 통신망 완성 △재난망 목표 커버리지 확보 △24시간 365일 안정적 운영이라는 세 가지 목표를 제시하고 재난현장 통합지휘체계를 수립한다는 내용을 발표했다.A, B, C 세 구역을 구성된 전체 사업 중 A, B 사업을 수행하는 KT는 재난망 운영센터를 구축하고 컨트롤타워 역할을 맡는다.특히 재난망 운영센터는 서울과 대구, 제주(분소) 세 군데에 구축해 백업시스템을 갖춘다. 서울의 1센터와 대구의 2센터가 똑같은 시스템과 기능을 하도록 운영되고, 제주에도 비상 백업 운영센터를 구축한다.또한 재난상황에서 광범위하게 기지국 장애가 생겨도 KT 고지중계소에 설치되는 '엄브렐러셀'을 통해 비상통신이 가능하도록 함으로써 사고나 정전 시에도 재난망은 문제없이 운영된다.KT는 지난 2015년 재난안전통신망(PS-LTE) 시범사업 1사업자로 선정돼 시범사업을 성공적으로 수행한 바 있다. 해상무선통신망(LTE-M) 시범사업, 다수의 철도통합무선망(LTE-R) 사업을 수행하는 등 3개 공공안전통신망을 모두 구축하고 운영한 유일한 사업자다.최근에는 재난안전통신망 본 사업의 구축 운영 및 유지보수, 경부선 1단계 철도통합무선망 사업을 수주하며 공공안전통신망 분야를 지속 주도하고 있다.KT 기업사업부문장 박윤영 부사장은 "KT는 재난·해상·철도 3가지 공공안전망 사업을 모두 경험한 강점을 살려 재난안전통신망 전체 사업의 총괄 기능을 수행하는 컨트롤타워 역할을 할 것"이라며 "KT는 중소협력사 및 타 구역 사업자와 함께 국민의 안전을 지키기 위한 재난안전통신망 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.