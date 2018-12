B tv 홈화면 ‘UI 5.0’, 음성인식 리모컨 ‘보이스틱’도 어워드 본상 수상

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] SK브로드밴드는 자사의 키즈서비스인 '살아있는 동화'가 '2018년 핀업 디자인 어워드'에서 최고상인 Best of Best를 수상했다고 21일 밝혔다.B tv 홈화면 'UI 5.0'은 'Finalist'상을 받았고, 음성인식 리모컨 '보이스틱'은 '핀업 Best 100'에 선정됐다.올해로 22회째를 맞는 핀업 디자인 어워드는 한국산업디자인협회가 주최하고 산업통산부가 후원하는 산업 디자인 공모전으로, 국내 3대 디자인상으로 꼽힌다.'살아있는 동화' 서비스는 아이의 눈높이에 맞춘 디자인과 쉽게 사용 할 수 있는 UI/UX로 아이들에게 흥미와 높은 몰입도를 제공하고 있는 점이 높게 평가받았다.'UI 5.0'은 B tv 고객별 맞춤 콘텐츠 서비스와 다양한 정보를 세련된 디자인으로 표현한 점, 내년 상반기 출시 예정인 음성인식 리모컨 '보이스틱'은 삼각형 스탠드 형태의 작고 부드러운 곡면 디자인으로 누구나 쉽게 잡고 사용할 수 있다는 점이 이번 수상에 주효했다.SK브로드밴드는 이번 수상을 기념해 '보이스틱' 정식 출시 전, B tv 고객 체험단 이벤트를 진행한다. 모집기간은 12월20일부터 12월30일까지다. 총 60명을 추첨해 보이스틱, 스마트플러그, 스마트스위치로 구성된 B tv 스마트박스를 증정할 예정이다.