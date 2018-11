'최고의 4K 모니터' 선정에 LG전자 제품 4개 포함

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자의 고화질 모니터와 게이밍TV가 미국 경제지 포브스와 IT 제품 평가 매체 '알팅스(RTINGS)'가 공동 선정한 '2018년 최고의 제품'에 선정됐다.30일 업계에 따르면, 포브스의 쇼핑서비스 전문 사이트인 '포브스 파인즈'(Forbes Finds)가 알팅스와 공동으로 '2018년 최고의 4K 모니터'를 선정한 결과 LG전자 제품이 4개 포함됐다.포브스는 LG전자의 27인치 모델(27UK650)에 대해 훌륭한 화질, 빠른 움직임 포착, 넓은 시야각 등을 긍정적으로 평가했다. 하지만 제품이 HDR(하이다이내믹레인지·명암 최적화 기술)을 지원하지만 HDR 콘텐츠에서 충분히 밝지 않아는 점이 아쉽다고 지적했다.32인치 두 모델(32UD99-W·32UD59-B)과 43인치 모델(43UD79)에 대해서도 '최우수' 평가를 내렸다.포브스와 알팅스가 별도로 선정한 '2018년 최고의 게이밍 TV(5 Best Gaming TVs Of 2018)'에서도 LG전자 제품이 최고 점수를 받았다.모두 37개 제품을 대상으로 실시한 성능 평가에서 LG전자의 55인치 및 65인치 '올레드 B8' 모델은 여러 명이 함께 게임을 하기 적합한 제품으로 인정받았다.하지만 고정된 콘텐츠를 지속할 경우 일시적인 이미지 지연 현상이나 번인(burn-in)이 발생할 수 있다고 지적받았다.