사내 게시판 통해 "5G·AI 융합, 새 시대 혁신 주도"KT화재 간접 언급…"초연결사회선 용납될 수 없어"12월1일 서울시, 수도권·광역시 중심지 등 5G 온에어

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] SK텔레콤 박정호 사장은 내달 1일 5G 상용화를 앞두고 임직원들에게 혁신과 책임을 강조했다. 박 사장은 5G는 초연결 시대의 '대동맥', AI는 최적의 해답을 찾아내는 두뇌로 비유하며 5G와 AI 융합을 통해 New ICT 시대의 변화를 이끌어나가자는 의지를 전달했다. 동시에 최근 발생한 통신재난은 초연결 시대에는 용납될 수 없다며 직원들에게 사회적 책임을 잊지 말아야 한다고 당부했다.박 사장은 29일 사내게시판을 통해 "5G시대를 열어가는 회사로서 엄중한 책임감을 갖고, 5G · AI 융합 기반 대한민국 New ICT 혁신을 선도하자"는 내용의 글을 게재했다.박 사장은 "5G는 4차 산업혁명 시대에 사람과 사물, 사물과 사물을 연결하는 대동맥이며, AI는 복잡한 데이터를 분석하고 최적 솔루션을 찾아내는 두뇌”라며 “SK텔레콤의 핵심 경쟁력이 될 것”이라고 말했다.그는 "5G와 AI는 4차 산업혁명을 이끌 핵심 인프라로 초연결·초융합 시대를 촉발할 것”이라며, “지금까지 오프라인에 머물렀던 모든 사물을 정밀하고 빠르게 연결해 우리의 상상력을 넘어서는 새로운 산업과 가치가 등장할 것”이라고 설명했다.박 사장은 초연결 사회에서 통신재난은 용납될 수 없다며 임직원에게 사회적 책임감을 강조했다.박 사장은 "최근 상황은 우리에게 초연결 사회의 밝은 미래 이면에 있는 위험을 압축적으로 보여줬다"며 "완벽한 5G 구축에 만전을 기하는 계기로 삼아야 한다"고 요구했다.그는 "New ICT 생태계의 근간이 되는 통신 인프라를 운용하는 엄중한 사회적 책임을 한시도 잊어서는 안된다"며 "네트워크, 생활, 사회 모두 복합성이 높아지기에 앞으로는 찰나의 흔들림도 용납되지 않을 것"이라고 말했다.박 사장은 "4차산업혁명의 밝은 미래는 5G 인프라에 대한 고객과 국민의 신뢰라는 토양 위에서만 꽃 피울 수 있다"고 강조했다.SK텔레콤은 내달 1일 자정부터 서울, 수도권 및 6대 광역시 중심지 등에서 5G 서비스를 시작한다. 5G 서비스 지역은 순차적으로 확대된다.5G 상용 서비스는 B2B 서비스로 먼저 찾아간다. 내달 1일 탄생할 SK텔레콤 5G · AI 융합 서비스 국내 1호 고객은 경기도 안산 반월공단에 위치한 ‘명화공업’이다. 명화공업은 자동차 부품 전문 기업으로, 올해 예상 매출은 약 6100억원이다.명화공업은 SK텔레콤의 ‘5G-AI 머신 비전(Machine Vision)’을 도입해 제품 품질을 검증한다. 생산라인 위 제품을 다각도로 촬영한 초고화질 사진은 5G모바일 라우터를 통해 클라우드 서버로 전송된다. 서버의 고성능 AI는 순식간에 사진을 판독해 제품 결함 여부를 확인한다.산업용 5G 서비스는 모바일 라우터, 통신, 솔루션이 패키지로 제공된다. 이용료는 맞춤형 서비스 특성상 기업마다 다르다. SK텔레콤은 다양한 산업군을 대상으로 5G 고객을 확대할 계획이다.SK텔레콤은 자사의 5G가 가진 강점으로 △AI네트워크 △높은 보안성 △빠른 체감 속도를 꼽았다.'AI 네트워크'는 트래픽이 많이 발생하는 시간과 장소를 정확히 예측해 최고의 통신 품질을 유지하는 스마트 네트워크다. 트래픽 변동을 예상해 미리 용량을 할당하거나 기지국 안테나 방향과 전파 송출 구역을 자동으로 조정한다.SK텔레콤은 철저한 5G 보안을 위해 양자암호통신 기술을 다음달 1일부터 5G 망 서울-안산 구간에 우선 적용한다. 또, 내년 1분기 고객 인증 서버에도 적용할 계획이다.SK텔레콤은 2011년부터 양자암호통신 기술 개발을 시작해 지난해에는 세계에서 가장 작은 크기(5x5mm)의 양자난수생성기(QRNG) 칩을 개발했다. 지난 2월에는 세계 1위 양자암호통신 기업인 IDQ를 인수해 세계 최고수준의 기술력을 갖추고 있다.이와 함께 SK텔레콤은 빠른 속도를 위해 반드시 필요한 ‘청정 5G 주파수’를 확보하고 있다. 인접 대역으로부터 주파수 간섭이 없어 체감 속도가 빠르다. 아울러 가장 넓은 LTE 주파수를 확보하고 있다. LTE와 5G를 묶어 동시에 데이터를 전송하는 ‘듀얼 커넥티비티(Dual Connectivity)’ 기술이 상용화되면 국내에서 가장 빠른 속도의 통신 서비스를 제공할 수 있다.박정호 사장은 “SK텔레콤은 20년 전 CDMA 신화를 시작으로, 3G, LTE 시대에도 세계 최고의 길을 걸어왔다”며 “5G · AI 초융합으로 대한민국 New ICT 혁신을 선도해 나가자”고 말했다.