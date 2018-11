99~01년생 고객 '0플랜 라지' 선택 시 6개월간 반값 할인…'3만원대' 이용 가능신규·기기변경·요금제 변경 등 가입 유형 관계 없이 혜택 제공…별도 증빙 불필요EXO 공연티켓 4천장, 쇼미더머니 출연진 힙합 콘서트 50% 할인 등 문화 혜택도

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] SK텔레콤이 수험생을 위해 다양한 혜택을 선물하는 '0 X 수능 페스티벌'을 실시한다고 15일 밝혔다.우선 SK텔레콤은 수능을 마친 수험생들에게 데이터를 무제한으로 쓸 수 있는 ‘0플랜 라지(6만9000원)’를 반값인 3만원대에 누릴 수 있는 프로모션을 진행한다.만 17~19세(99~01년생) 고객은 프로모션 기간 내 0플랜 가입 시 6개월간 월 69,000원인 ‘0플랜 라지’를 선택약정 25% 할인에 수험생 25% 추가 할인을 더해 월 3만4500원에 이용할 수 있다. 수능일인 15일부터 12월31일 까지 신규 가입(번호이동 포함), 기기 변경, 재약정 및 요금제 변경하는 모든 고객은 혜택을 누릴 수 있다.'0플랜 라지'는 T플랜 대비 저렴한 요금으로 프리미엄 혜택을 제공하고 있다. T플랜은 '패밀리'(월7만9000원) 이상 가입 시 가족간 데이터를 공유할 수 있는 반면, '0플랜'은 '라지'도 가족 공유가 가능하다. 추가혜택으로 △VIP멤버십 △뮤직메이트 무제한 △옥수수 1만2000포인트(P) 가운데 하나를 선택할 수 있다.프로모션 대상 고객은 수능시험표 등 별도 증빙을 제출하는 과정 없이 혜택을 받을 수 있다.또 SK텔레콤은 수험생을 위해 영화와 음악을 즐길 수 있는 혜택도 제공한다. 프로모션 고객들은 '영한동' 웹사이트에서 '예비 0 캠퍼스'에 가입하면 △옥수수 2만포인트와 △뮤직메이트 6개월 무제한 듣기 △클라우드베리 100GB 혜택을 모두 받을 수 있다.수능을 마친 수험생들을 위한 연말 콘서트 등 제공되는 문화혜택도 마련됐다. SK텔레콤은 예비 0캠퍼스 가입 고객을 대상으로 추첨을 통해 12월20일 고려대학교에서 열리는 '0 X FESTA with EXO(엑소)' 공연티켓 4000장을 제공한다.12월29일 ~ 30일 양일간 코엑스홀에서 있을 힙합 페스티벌 ‘Ride the beat!’ 콘서트 표도 11월21일 'T Day' 할인을 통해 수험생에게 50% 할인된 가격에 제공한다. 'Ride the beat!'는 지코, 자이언티, 더콰이엇 등 화제의 프로그램 ‘Show me the money(쇼미더머니)’ 출연진 다수가 꾸미는 힙합 콘서트다.이 외에도 예비 0캠퍼스 가입 고객이 T월드 매장에 방문하면 수능 수험생 전용 '0카드' 3천원 충전 쿠폰도 특별 선물로 제공한다. 쿠폰을 '영한동' 웹사이트에서 등록하면 편의점이나 커피숍 등에서 현금처럼 사용할 수 있는 '0카드'가 우편으로 배송된다.양맹석 SK텔레콤 MNO사업지원그룹장은 "수험생 고객의 새출발을 응원하는 취지로 '0 X 수능페스티벌'을 통해 요금, 콘텐츠, 문화생활 등 여러 분야의 파격적 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 수험생 뿐 아니라 미래 고객인 1020세대에게 사랑 받기 위해 차별화된 혜택을 지속 제공할 것" 이라고 말했다.