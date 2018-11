홈(Home)·카(Car)·모바일(Mobile) 연동 서비스 지속 상용화'메타 AI' 시스템 구축 '장기 플랜'…인공지능이 인공지능을 만든다

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] "SK텔레콤이 AI연구를 하는 궁극적인 목표는 고객에 더 개인화되고, 더 적절하고, 더 저렴한 패키지를 제공할 수 있는 AI 사이클을 만드는 것."SK텔레콤에서 인공지능(AI) 부문을 총괄하고 있는 김윤 AI리서치센터장이 7일 서울 코엑스에서 열린 '엔비디아 AI 컨퍼런스 2018'에서 SK텔레콤이 추구하는 AI연구의 방향성과 진행하고 있는 연구 주제를 소개했다.이 자리에서 김 센터장은 △'누구(NUGU)' 플랫폼 △MNO(이동통신) 사업 관련 AI 연구 △메타 AI 등에 대해 연구 진행 상황을 공유했다.김 센터장은 자사 AI플랫폼 '누구(NUGU)'와 관련 "집에서 들었던 음악을 자동차에서 이어듣거나 자동차에서 집에 있는 여러 스마트 기기와 연결을 원하는 Use Case(활용사례)가 많다는 것을 확인했다"며 "향후 집(Home)·자동차(Car)·모바일(Mobile)을 연동하는 서비스를 계속해서 상용화할 계획"이라고 밝혔다.앞서 SK텔레콤은 자동차 안에서 'T맵×누구'를 통해 집 안에 있는 공기청정기, 에어컨, 세탁기 등 15종의 가전 기기들을 음성으로 제어할 수 있는 '카투홈(Car to Home)', 집에서 AI스피커 '누구'로 자동차 시동이나 에어컨 전원을 제어할 수 있는 '홈투카(Home to Car)' 서비스를 출시한 바 있다.MNO(이동통신) 사업 AI 연구와 관련해서는 SK텔레콤의 방대한 고객 데이터를 강점으로 소개하며 마케팅 최적화에 역량을 집중할 계획임을 밝혔다.김 센터장은 "SK텔레콤이 가장 중요하게 생각하는 과제는 '고객을 이해하는 것'"이라며 "SK텔레콤을 이용하는 2500만 고객의 데이터를 기반으로 AI혁신을 진행 중"이라고 말했다.그는 "이것이 성공한다면 고객에 더 적합한 제품·서비스를 맞는 채널(Right Channel)을 통해 적절한 시기에 제공하는 '마케팅 최적화'가 이뤄질 것이며, 이것이 바로 AI혁신"이라고 강조했다.그는 또한 SK텔레콤이 가진 장기 플랜으로 '메타 AI'를 소개했다.김 센터장은 "현재는 AI 전문가가 희소성이 있지만 앞으로 더 많은 AI분야가 있을텐데 그 분야를 다 섭렵할 수 있는 모델링을 하기에는 연구개발원 양성만으로는 한계가 있을 수 있다"며 "인공지능이 인공지능을 만드는 '메타 AI'를 장기 플랜으로 생각하고 연구개발 중"이라고 설명했다.김 센터장은 SK텔레콤의 AI연구 방향성과 관련, "인공지능은 사람이 하는 일을 좀 더 신속하고 정확하고 간편하고 자연스럽게 도와주기 위해 존재해야 한다고 생각한다"며 "이것이 AI센터의 목표"라고 밝혔다.한편 김윤 센터장은 SK텔레콤 입사 전 애플(Apple)에서 음성인식 개발팀장과 애플 홈팟의 시리(Siri) 총괄자로 근무했다. 지난 2월 SK텔레콤의 AI리서치센터장으로 부임, 현재 회사 AI연구부문을 총괄하고 있다. SK텔레콤의 AI센터는 올해 2월 출범한 후 조직 개편을 통해 현재 4개 조직이 AI 연구·개발을 진행 중이다. 4개 조직은 △기초 연구를 맡는 '티브레인(T Brain)' △AI 시제품 모델을 개발하고 상용화를 추진하는 'AI 테크프로토타입' △AI의 기초가 되는 데이터를 연구하는 'AI 데이터 머신 인텔리전스' △누구(NUGU)·티맵(Tmap) 등 '서비스 플랫폼 비즈니스 유닛' 등이다.