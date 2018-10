사회적 가치 창출 위한 지속경영 중장기 목표 선언

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] SK하이닉스는 친환경적인 반도체 생산공장을 목표로 ‘2022 ECO 비전’ 등을 골자로 중장기 목표를 선언했다고 30일 밝혔다.2022 ECO 비전은 온실가스 40% 감축(‘16년 BAU 대비), 폐기물 재활용률 95% 달성, 해외사업장 재생에너지 100% 사용 등을 주요 내용으로 하고 있다.이와 함께 SK하이닉스는 ‘Technology, for a Better World’라는 지속경영 미션 아래 환경보호, 반도체 생태계 강화, 사회문제 해결 등 각 분야별 구체적인 목표 달성에 나선다.SK하이닉스는 환경·생태를 뜻하는 단어인 ECO에 ‘Environmental & Clean Operation’이라는 의미를 부여했다. 친환경적인 반도체 생산 공장 운영을 통한 사회적 가치 창출에 앞장선다.2022 ECO 비전에 따라 다양한 환경활동을 적극 추진할 예정이다. 2022년까지 SK하이닉스가 달성할 환경 목표에는 온실가스 배출량 40% 감축(‘16년 BAU 대비), 개발도상국 30만톤 상당의 온실가스 감축사업 지원, 반도체 생산 과정에서 배출되는 폐기물 재활용률 95% 달성과 같은 환경 영향 최소화 과제들이 포함돼있다.또한 중국, 미국, 유럽 등 해외 사업장에서는 재생 에너지를 100% 사용, 국내 사업장은 폐열 재활용, 태양광 패널 설치 등을 통해 재생 에너지사용을 확대해 나갈 계획이다. 용폐수 재활용도 확대하고 캠퍼스 내 생활 일회용품 제로화도 추진한다.SK하이닉스는 반도체 생산의 필수 요소인 전력과 용수, 생산 과정에서 발생하는 온실가스와 폐기물까지 전 과정을 모니터링하게 된다. 배출 최소화 및 자원 재활용 극대화를 통해 환경보호에 앞장선다는 방침이다.또한 협력사들과 함께 ECO 얼라이언스를 구축, 친환경 반도체 산업 생태계를 조성해 나갈 계획이다. SK하이닉스의 친환경 기술과 노하우를 협력사와 공유한다.협력사의 사회적 책임 강화 및 동반 성장도 지원한다. 이를 위해 ‘SV(Social Value) 파트너십’ 컨설팅을 도입, 협력사의 환경/안전/보건, 인권/노동, 윤리, 분쟁광물 이슈 등 지속경영 전 분야에 걸쳐 컨설팅을 확대할 방침이다. 컨설팅을 통해 발견된 문제들은 협력사와 함께 해결하고 개선함으로써 협력사의 실질적인 변화를 지원한다.특히 기업 최초로 협력사 임직원들의 건강·안전 관리 및 소규모 기업 대상 환경/안전/보건 분야 공익사업 추진을 위해 ‘산업안전보건지원센터’ 설립도 추진한다.또한 회사와 독립된 외부의 ‘숲과나눔’ 재단이 산업안전보건지원센터를 주관·추진함으로써 공정하고 투명하게 운영될 수 있도록 지원할 계획이다.신승국 SK하이닉스 지속경영담당 전무는 “2022 ECO 비전, SV 파트너십 컨설팅 등이 단순히 선언에 그치지 않고 반도체 생태계가 지속적인 사회적 성과를 창출할 수 있도록 SK하이닉스가 앞장서겠다”고 말했다.