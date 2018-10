프리미엄 제품 중심의 IT용 OLED 전시

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] 삼성디스플레이는 24일부터 26일까지 서울 코엑스에서 열리는 'IMID(국제정보디스플레이전시회) 2018'에 참가해 다양한 기술들을 선보인다고 밝혔다.화면에서 물리적 진동을 느낄 수 있는 HoD(Haptic on Display) 기술, 15.6인치 IT용 UHD OLED를 비롯, 82인치·65인치 초대형 8K LCD 등 다양한 신제품을 전시한다.특히 '5G 시대에 최적화된 OLED'를 주제로 다양한 OLED 제품과 기술을 선보인다.빠른 응답속도와 HDR을 지원하는 OLED는 고용량, 고화질 멀티미디어 콘텐츠를 끊김 없이 생생하게 즐길 수 있는 최적의 디스플레이로 손꼽힌다. 삼성디스플레이는 5G 상용화를 앞두고 VR, 홀로그램 같은 미디어 콘텐츠를 즐길 수 있는 다양한 초실감형 제품을 이번 전시회에 출품했다.빠른 응답속도와 완벽한 블랙 표현이 가능한 OLED에 1200ppi 초고해상도를 구현한 VR용 디스플레이를 비롯해 3D안경 없이 화면 자체로 입체감을 느낄 수 있는 모바일 LFD, 증강현실과 3D를 접목한 AR LFD 기술도 함께 선보일 예정이다.디스플레이에 햅틱 센서를 내장해 손가락 터치만으로 진동까지 느낄 수 있도록 하는 HoD 기술도 관람객들의 눈길을 끌 것으로 예상된다.HoD 는 시각과 청각을 넘어 촉각까지 만족시키는 디스플레이 기술로 게임패드의 조작버튼에 전달되는 진동을 화면 위에서 즐길 수 있다. HoD는 모바일 게임을 비롯해 AR, VR 콘텐츠의 재미를 배가시키는 새로운 센서 기술로 기대를 모으고 있다.이번 전시회에서는 15.6인치 크기의 IT용 UHD(3840×2160) OLED 제품도 공개된다. 삼성디스플레이는 스마트폰과 워치, 태블릿PC에 머물러 있던 OLED 시장을 중형 IT 영역으로 확대하기 위해 15.6인치 UHD 해상도의 OLED 제품을 선보인다.삼성디스플레이는 "OLED는 두께와 무게, 화질 면에서 여러 차별화 포인트를 갖고 있어서 휴대성, 이동성이 중요한 포터블 IT 기기에 아주 적합한 디스플레이"라며 "프리미엄 제품을 중심으로 IT용 OLED 시장을 새롭게 만들어갈 것"이라고 밝혔다.본격적인 시장 개화를 앞두고 있는 8K TV 시장을 겨냥해 82인치, 65인치 초대형 8K LCD도 선보인다.해상도 Dual QHD로 업그레이드된 32:9 화면비의 49인치 제품을 비롯해 UHD 해상도의 31.5인치 커브드 제품, 곡률 반경 1000R(1000mm의 반지름을 가진 원의 휘어진 정도)과 주사율 144Hz로 몰입감과 생동감을 극대화한 23.6인치 제품 등 다양한 사양의 신제품들이 첫 선을 보인다.삼성디스플레이 관계자는 "5G 통신과 8K 해상도의 상용화는 디스플레이 산업에 있어 새로운 성장 모멘텀이 될 것"이라며 "중소형 OLED와 대형 LCD 분야의 앞선 기술력을 바탕으로 디스플레이 시장의 새로운 트렌드를 이끌어나갈 것"이라고 밝혔다.