美 시애틀 지역 한인 IT전문가 콘퍼런스 참여···김윤 AI센터장 직접 채용 상담 진행'규모 한정 없이 인재는 상시 채용" 내부 방침 ···12월 캐나다 콘퍼런스도 참가 예정

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] SK텔레콤이 미국을 직접 찾아가 국내 AI 발전을 이끌 인재 영입에 나섰다.SK텔레콤은 13일(현지시간) 미국 시애틀 지역 한인 IT 전문가들의 모임인 ‘창발(창의와 발명)’ 주최 ‘2018 창발 콘퍼런스’에 참여, AI 전문가들과 관련 분야 학생들을 대상으로 인재 영입 활동을 진행했다고 14일 밝혔다.이번 콘퍼런스는 시애틀에서 200여명의 IT 분야 종사자와 학생들이 모인 가운데 진행됐다. 챔피언 스폰서로 참여한 SK텔레콤은 AI 사업과 개발을 총괄하는 김윤 AI센터장이 직접 AI 인재 영입을 목표로 참석했다.‘창발’은 지난 2014년 발족한 북미 지역의 대표적인 한인 IT 비영리단체로, IT 분야 전문가들이 모여 세미나와 콘퍼런스 등을 통해 정보를 교류하고 있다.창발의 가입자는 500여명이며, 회원 가운데 30%가 아마존, 28%가 마이크로소프트에 근무하는 등 AI 분야 종사자들이 활동 중이다.이번 콘퍼런스에서 김 센터장은 SK텔레콤의 AI 분야 비전과 사업현황, 향후 연구 계획 등을 설명해 참가자들로부터 높은 호응을 받았다. 참석한 AI 분야 전문 인력을 대상으로 직접 채용 상담을 진행했다.최근 SK텔레콤은 자사 AI 역량 강화를 위해 ‘영입 규모를 한정 짓지 않고, 상시로 영입한다’는 내부 방침을 세우고 글로벌 AI 전문 인력 채용에 힘을 쏟고 있다.SK텔레콤은 지난 7월 스웨덴 스톡홀롬에서 진행된 머신러닝 분야 학술회의인 ICML(International Conference on Machine Learning)에 참석해 채용 부스를 마련한 바 있다. 오는 12월에는 캐나다 몬트리올에서 열리는 머신러닝 분야 최대 규모 학술대회인 NIPS(Neural Information Processing Systems)에도 참가해 글로벌 AI 분야 전문 인력 채용에 나설 예정이다.김윤 SK텔레콤 AI센터장은 “AI 분야 인재를 최대한 확보하는 것은 SK텔레콤의 미래 성장동력 확보와 직결되는 문제”라며 “앞으로도 최고의 AI 인재들을 채용해 보유 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 최선을 다해 지원할 것”이라고 말했다.