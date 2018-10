3분기 영업이익 7455억원, 직전분기 대비 3.3% 감소…전망치 하회스마트폰 사업 14분기 연속 적자 수렁…TV·가전 부문 수익성 하락

김언한 기자

[데일리한국 김언한 기자] LG전자가 스마트폰 사업 부진과 자동차전장 사업 정체로 3분기 증권가 전망치를 하회하는 실적을 기록했다. 프리미엄 제품을 앞세워 영업이익 증가를 꾀했으나 HE(홈엔터테인먼트)사업부와 HA(홈어플라이언스) 사업부 역시 기대만큼의 성과를 내지 못한 것으로 풀이된다.LG전자는 3분기 연결기준으로 7455억원의 영업이익을 기록해 직전분기 대비 3.3% 감소했다고 5일 공시했다. 의류관리기와 의류건조기 등 프리미엄 가전 중심 전략으로 큰 실적 향상이 기대됐지만 매출액은 전년 동기 대비 1.3% 증가하는데 그쳤다. 조성진 부회장의 '매직'으로 불렸던 가전사업 실적 증가세가 주춤한 모습이다.당초 금융정보업체 에프앤가이드가 증권가 컨센서스를 통해 전망한 LG전자 3분기 영업이익은 7985억원이다. 500억원 이상의 격차가 발생하며 기대치에 하회하는 성적표를 받았다.3분기 증권가가 예상한 LG전자 평균 매출액은 15조9623억원이다. 하지만 이 기간 매출은 15조4248억원을 기록했다.LG전자는 분기별로 잠정실적을 발표하지만 사업 부문별 실적까지는 공개하지 않는다. 하지만 증권가 전망치를 종합하면 MC(무선사업부) 실적이 큰 개선 흐름을 보이지 않은데다 VC(자동차 전장부품) 사업이 정체기를 겪으면서 전체 실적을 깎아내린 것으로 추정된다.3분기 VC 사업부의 영업적자는 직전분기 대비 심화됐을 것이란 전망이 우세하다. 410억원의 적자를 기록한 것으로 관측된다. 2분기 330억원에서 오히려 적자가 커지면서 전체 사업에 부담으로 작용하고 있다. 이 기간 VC사업부 매출은 9000억원대로 추정된다.MC사업부 역시 3분기 1500억원에 근접한 영업적자를 기록한 것으로 분석된다. 이에 따라 시장의 예측대로 14분기 연속 적자를 이어갔다.올해 LG전자가 출시한 신규 스마트폰은 에디션을 포함해 14종이다. 한정판인 에디션을 제외하면 △X4 △X4+ △Q7 △Q8 △V30S+ 씽큐 △G7 △V35 등이 새롭게 출시된 제품이다. 올해 들어 중가 스마트폰 비중을 높이면서 공격적인 다품종 전략을 폈지만 결과적으로 전술에 실패했다는 분석이 나온다. 지난 8월 LG전자 스마트폰 출하량은 375만대로 전년 대비 약 10% 감소했다.통상 3분기는 가전제품 비수기다. 이에 따라 가전과 TV 사업 역시 스마트폰 사업 부진과 전장사업 정체를 충분히 상쇄하지 못한 것으로 풀이된다.에어컨, 공기청정기, 의류관리기 등 일반 소비자가전을 담당하는 HA 사업부의 매출은 5조원 초반대를 기록해 전분기 대비 매출이 감소한 것으로 추정된다. 영업이익 역시 3370억원에 그쳐 전분기 4000억원 규모에서 축소된 것으로 파악된다.고의영 하이투자증권 애널리스트는 "늦더위에 따라 기대했던 에어컨 효과가 전년 높은 기저로 미미한 가운데, 8월초 이후 두드러진 브라질 등 신흥국 환율 약세가 부담으로 작용하고 있다"고 분석했다.TV를 담당하는 HE 사업부는 영업이익률이 하락하고 있다. OLED TV 대중화 및 패널 가격이 빠르게 하락하면서 세트 가격이 낮아져 수익성에 제동이 걸리는 모습이다.지난 2분기 HE 사업부 영업이익률은 10%대에서 이번 3분기 8%대로 내려온 것으로 추정된다. OLED 진영의 프리미엄 TV 경쟁사도 영향력을 강화하며 시장이 격화된 탓이다. 3분기 HE 사업부 매출은 4조원 초반대, 영업이익은 3000억원 초반대를 기록했을 것으로 예상된다. OLED TV의 프리미엄 전략이 3분기 실적 상승을 충분히 이끌지 못했다는 평가가 나온다.4분기에는 미국과 중국의 관세 전쟁 격화로 LG전자의 가전사업은 더욱 불투명해지는 모양새다. 미국 트럼프 행정부는 500억달러의 중국 제품에 관세를 매긴데 이어 지난달 24일 모두 2000억달러 규모의 중국 제품에 추가 관세를 부과했다. 아울러 내년 1월부터는 관세율을 25%로 높이겠다고 밝혔다.관세 부과 대상 품목에는 냉장고와 에어컨, TV 등 가전제품이 포함된다. 중국에서 제품을 생산하는 LG전자가 직접적인 영향을 받을 것으로 예상된다. 특히 미국은 LG전자 해외수출국 중 최대 매출처다. 지난 상반기 LG전자의 북미 시장 매출액은 7조788억원을 기록했다.