A, B, C 구역 사업비 총 9000억 규모…입찰 마감일 10월5일'A 구역' 규모 최대, 수주한 사업자에 전체 사업 운영권한 부여수익성은 'B 구역'…중요도 낮은 'C 구역', 전략적 선택 가능성도

박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] 재난안전통신망(이하 '재난망') 사업자가 이르면 이달 중에 선정된다. 9000억원 규모의 사업권을 놓고 이통 3사 간 치열한 입찰 경쟁이 예상된다. 특히 세 구역으로 나눠 발주가 이뤄지는 만큼 입찰 마감일(5일)까지 사활을 건 수 싸움이 이어질 전망이다.재난망 사업은 경찰, 소방, 해경, 지자체 등 333개 재난 관련 기관이 사용하는 각자 다른 통신망을 단일 통신망으로 통합, 재난 상황에 신속한 대처를 목표로 행정안전부가 추진하는 사업이다.총사업비는 약 1조7000억원, 이 가운데 9000억원 규모인 통신망 구축·운영 사업자 선정에 이통 3사가 모두 참여한다.이번 사업은 A, B, C 사업구역으로 나눠 입찰 경쟁이 이뤄지는 만큼 이통 3사의 치열한 수 싸움이 예상된다. 특히 A 구역은 사업규모가 가장 크고, A 구역을 수주한 사업자에게는 B, C 구역까지 포함한 전체 사업에 대한 운영권한이 부여된다. 반면 수익 측면에서는 B 구역이 가장 유리하다.A 구역은 시·도 7개(서울, 대구, 대전, 세종, 경북, 충남, 제주)가 포함되며, 사업비는 총 4026억원으로 세 구역 가운데 가장 큰 규모다. A 구역을 맡은 통신사는 2025년까지 전체 사업에 대한 총괄자 역할을 수행한다. 또한 운영센터 2곳(서울·대구)에 대한 구축도 담당한다.B 구역은 구축해야 할 기지국 수가 가장 많은 만큼 운용수익이 가장 높을 것으로 분석된다. 사업자는 기지국 수에 따라 전용회선 수익을 매년 받을 수 있기 때문이다. B 구역에서 구축 예정인 고정기지국 수는 6148개다. A 구역 5647개, C 구역 3652개보다 500~2500개가량 많은 수치다. 수익성 계산에서 고정기지국 외에 이동기지국은 포함시키지 않는다. 이동기지국은 사용자가 전용회선 등 별도 부가비용을 지불하지 않기 때문이다. B 구역의 사업비는 3120억원으로 5개 시·도(광주, 경기, 강원, 전북, 전남)에서 진행된다.C 구역은 다른 구역에 비해 중요도가 낮지만 전략적 입찰도 가능하다는 평가다. C 구역은 5개 시·도(부산, 인천, 울산, 충북, 경남)을 대상으로 하며 사업비는 1878억원이다.재난망 사업자 평가 방식은 기술 평가점수와 입찰가격 평가점수가 9:1 비율로 적용된다. 입찰가격 평가점수 비율은 낮지만 기술 평가점수에서 3사 간 격차가 크지 않으면 가격점수 역시 변수가 될 수 있다. 실제 2015년 7월 재난망 시범사업자 선정 당시 종합평가점수에서 KT 컨소시엄은 94.7134점, SK텔레콤은 93.1655점으로 약 1.5점차로 KT가 시범1사업자로 확정된 바 있다.심진홍 재난안전통신망사업단장은 데일리한국과의 전화 인터뷰에서 "기술점수가 90%를 차지하지만 입찰 경쟁사간 기술점수에서 큰 차이가 나지 않는 경우가 있다"며 "미세한 점수 차로 판가름 나는 사업자 선정에서는 가격 점수가 낮은 배점비율에도 불구하고 하나의 변수가 될 수 있다"고 말했다.업계에서는 입찰제안서 제출에 앞서 다양한 방안을 모색 중인 것으로 알려졌다.업계 관계자는 "재난망 사업은 일반인을 대상으로 하는 통신사업보다 수익성은 낮은 편이지만 국가 안전을 책임지는 기업이라는 상징성이 있는 사업"이라면서 "사업규모도 가장 크고 총괄기능을 수행하는 A 구역 사업자가 이번 사업의 대표성이 있는 만큼 이 구역에서 가장 치열한 경쟁이 이뤄질 것"이라 예상했다.업계 일각에서는 세 구역을 한 이통사가 독점하거나 이통 3사 가운데 유일하게 제외되는 경우를 대비해 C 구역을 전략적으로 취할 수 있다는 의견도 있다.다만 입찰 마감일이 4일 앞으로 다가와 기술 변수보다 입찰가 인하를 전략으로 쓸 수 있는 현 시점에서 공고된 사업비 측정액에 최하 80%까지만 입찰가로 제시할 수 있기 때문에 C 구역 가격을 최대한 낮춰 제시하는 전략에는 한계가 있을 거란 전망도 있었다.행안부는 협상적격자 가운데 종합평가점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정해 협상을 진행한다. 우선협상대상자와 협상이 결렬될 경우 차등위 협상자와 협상이 이뤄진다.한편 행안부는 5일 입찰 제안서 접수를 마감한 뒤 일주일간 제안서를 검토할 위원을 구성한다. 이후 종합평가를 거쳐 10월 말에서 11월 초까지 구역별로 사업자를 선정할 것으로 알려졌다.