[데일리한국 김언한 기자] LG디스플레이는 공식 대학생 블로그 ‘D군의 This Play’가 개설 8년만에 누적 방문자 1111만명을 돌파했다고 16일 밝혔다.LG디스플레이는 지속적인 글로벌 1등을 기원하는 의미를 담아 숫자 1과 관련된 이벤트를 진행한다. 누적 방문자가 1111만1111명을 돌파한 시점부터 블로그와 페이스북에 댓글 1111개가 달리면 111명에게 선물을 전달한다.D군의 This Play는 대학생이 직접 기획하고 제작한 콘텐츠로 운영되는 블로그로, 디스플레이 관련 IT트렌드는 물론 LG디스플레이 조직문화와 채용정보 등 다양한 내용을 담아 내고 있다.특히 어려운 디스플레이 전문 지식을 대학생의 눈높이로 쉽게 설명해 젊은층의 관심을 받고 있다. LG디스플레이 입사를 원하는 취업 준비생들에게도 큰 인기를 끌고 있다.실제로 2018년 LG디스플레이에 입사한 사무직을 대상으로 한 설문에서 약 98%가 D군의 This Play를 참고해 취업준비를 했다는 답변을 했다. 신뢰성 있는 양질의 컨텐츠로 인정될 때 선정되는 네이버 메인에도 50회 이상 노출됐다.대학생이 운영하는 미디어임에도 이처럼 양질의 컨텐츠를 생산할 수 있는 것은 LG디스플레이가 다양한 교육 기회를 제공하며 운영진들의 역량을 꾸준히 강화하고 있기 때문이다.운영진들은 LG디스플레이의 국내외 사업장을 방문하고 임직원 인터뷰를 진행할 수 있으며, 디자인, 동영상 제작 방법 등 다양한 교육 기회를 제공받는다. 우수 활동자에게는 해외 IT전시회 참여 기회도 주어진다.