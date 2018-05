[데일리한국 안희민 기자] 한국의 정보통신기술의 현주소를 한눈에 볼 수 있는 ‘월드 IT 쇼 2018’이 23일 서울 코엑스에서 개막됐다.2008년 시작돼 올해 11회를 맞는 이 전시회엔 30개국 495개 기업이 1495개 부스를 설치해 기술력을 과시했다, 퀄컴 등 57개 해외기업과 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, KT, 기아자동차 등 국내 기업 450개가 참여했다.월드 IT 쇼 2018 주제는 ‘IT’s Smart!‘다. 인공지능, 사물인터넷 5세대 이동통신, 증강-가상현실, 자율주행, 스마트시티와 스마트그리드, 스마트팜, 실감형 미디어, 빅데이터와 블록체인 기술이 대채롭게 선보였다.삼성전자는 '갤럭시 S9'과 '갤럭시 S9+', '2018년형 삼성 QLED TV', '삼성 노트북 오디세이 Z', '삼성 노트북 Pen' 등을 출품하고 관람객들이 체험할 수 있는 공간을 마련했다.삼성전자는 '갤럭시 S9'·'갤럭시 S9+'의 새로운 색상 버건디 레드와 선라이즈 골드를 선보였으며 이들 스마트폰에 장착된 △초당 960개 프레임의 속도로 촬영해 눈에 보이지 않는 순간까지 담아내는 '슈퍼 슬로우 모션' △주변 밝기에 따라 자동으로 변하는 '듀얼 조리개' 등 기술력을 뽐냈다.삼성전자는 2018년 QLED TV도 전시하며 주변 환경이나 콘텐츠 밝기에 상관없이 원본 그대로의 영상을 재현한다는 점을 강조했다. 이를 실현한 기술로 5단계 알고리즘을 적용해 저화질 영상도 4K 수준으로 업그레이드 해주는 '인공지능 4K Q 엔진'도 소개했다.삼성전자는 빅스비 체험존에서 '빅스비' 음성명령으로 TV 조작과 사물인터넷과 연결된 가전기기를 선보였다.삼성전자는 게임전용 노트북인 '오디세이 Z'와 삼성 S펜의 기술력이 녹아든 ‘Penn’을 선보였다.‘오디세이 Z‘는 'Z 에어 쿨링 시스템'을 탑재했으며 윈도 혼합현실(Mixed Reality) 프리미엄 헤드셋 디스플레이 기기 'HMD 오디세이'와 결합하면 실감나는 게임을 즐길 수 있다.'삼성 노트북 Pen'은 0.7mm의 얇은 펜촉과 4096 단계의 필압을 지원하는 S펜·360도 회전 가능한 터치 디스플레이를 탑재한 혁신적인 제품으로 다양하고 창의적인 표현이 가능하다.LG전자는 스마트폰 G7 씽큐를 전면에 내세워 스마트폰을 통해 변화하는 고객의 생활상을 알렸다. G7 씽큐가 사물인터넷과 연동되는만큼 LG전자가 꾸준히 출시해온 스마트가전과의 협업을 전시했다.특히 G7 씽큐가 18일 출시한만큼 G7의 매력을 최대한 선보이는데 주력했다.붐박스 스피커와 연동돼 풍부한 소리를 선사하는 G7 씽큐를 위해 별도의 청음부스를 마련하고 LG G6보다 4배 밝은 슈퍼 브라이트 카메라를 체험하기 위한 암실, 대낮에도 스마트폰 디스플레이의 정보를 확인할 있는 1000니트의 슈퍼 브라이트 디스플레이를 위해 카이저 체험존도 마련했다.인공지능 브랜드 ‘LG 씽큐’ 전시 존에선 인공지능 가전제품을 소개했다. ‘씽큐 허브’와 연계해 음성으로 작동하고 제어하는 가전제품을 체험할 수 있는 공간을 마련했다.관람객들은 G7 씽큐의 풍부한 음량을 즐겼다. G7 씽큐는 스마트폰 자체가 스피커의 울림통 역할을 하기 때문에 별도의 블루투스 스피커 없이도 테이블이나 상자 위에 올려 놓기만 하면 강력한 저음을 느낄 수 있다.기존 대비 약 4배 밝게 촬영하는 ‘슈퍼 브라이트 카메라’도 관람객의 눈길을 끌었다. 사람의 눈으로 식별하기 힘든 어두운 곳에서도 밝게 촬영해 편리할 뿐 아니라 몽환적인 분위기의 사진도 연출한다.게임 유저에게 G7 씽큐는 인기다. G7 씽큐는 실내뿐 아니라 야외에서도 밝고 선명하게 게임을 즐길 수 있고 고급 이어폰 없이도 극한의 몰입감이 가능한 것으로 알려졌다. 최대 7.1채널의 고품격 입체 음향을 제공하는 ‘DTS:X’이 탑재돼 있기 때문이다.LG전자는 ‘LG ThinQ 존’에서 AI가 장착된 가전제품을 전시했다.독자 인공지능 플랫폼 ‘딥씽큐(DeepThinQ)’를 탑재한 LG 휘센 씽큐 에어컨은 생활공간, 환경, 제품 사용 패턴은 물론 언어까지 학습해 사용자에 최적화되어 작동한다.네이버 인공지능 플랫폼 ‘클로바’를 탑재한 LG전자 인공지능 스피커 ‘씽큐 허브’는 LG 퓨리케어 공기청정기, LG 디오스 냉장고·광파오븐, LG 트롬 세탁기·건조기·스타일러 등을 음성만으로 편리하게 사용할 수 있게 해준다.인공지능으로 한층 업그레이드된 ‘LG 올레드 TV AI ThinQ’도 전시된다. 이 TV는 자연어 음성인식 기능을 적용해 말 한마디로 화면모드 변경, 채널 변경, 볼륨 조절 등이 가능하다. 스스로 최적의 화질로 바꿔주는 인공지능 화질엔진 ‘알파9’을 탑재해 보다 완벽한 올레드 화질을 제공한다.SK텔레콤도 월드 IT 쇼 2018에 대규모 전시관을 개관했다.내년 3월 5G 통신 상용화 일정을 앞둔만큼 ‘5G 생활의 순간을 잡다’를 전시관의 주제로 삼았다. 전시관엔 5G 생활의 기반이 될 HD맵, 360 라이브 영상전화 등 설치돼 있다.5G 시대 교통 혁명의 기반이 될 ‘HD맵’이 전시됐고 예술작품 속 인물과 대화하는 체험공간인 ‘5G 갤러리’도 마련됐다. 5G 갤러리에선 360 라이브 영상전화를 통해 끊김없는 5G 통신이 시연됐다. 메가 페이스는 5G의 핵심요소인 속도와 안정성, 안전성을 형상화했다.특이할 점은 박정호 SK텔레콤 사장이 참석해 전시 부스를 돌아다니며 대학생과 중소기업이 선보인 자율주행과 AI, IoT 등 다양한 첨단 ICT 기술에 대해 질문공세를 펼쳤다.행사에 참석한 유영민 과기정통부 장관을 수행하면서도 관심 있는 신기술이 보이면 틈틈이 개발자들과 대화를 이어가는 모습을 보여 신선한 모습을 선보였다.KT도 5G를 주제로 전시관을 꾸몄다. 주제는 ‘TAKE OFF, 5G(5G 이륙하다)'다. KT는 생활 속의 5G 통신을 강조했다. 5G 기반 VR게임 스페셜포스, MR(Mixed Reality) 기반의 스포츠 게임 등이 관람객의 눈길을 끌었다.KT에선 이동면 KT 융합기술원장이 참석해 KT의 5G 최신 기술을 소개했다.KT는 즉석에서 유영민 과기정통부 장관과 일본 도쿄 빅사이트의 NTT도코모 관계자와 5G 통신 연결을 시현했다. 영상통화는 5G 통신을 활용한만큼 끊김없이 자연스러운 영상을 제공했다.KT 그룹 대학생 서포터즈인 모바일퓨처리스트(MF)가 WIS 2018 KT 전시부스에서 5G네트워크를 이용해 페이스북 생중계를 진행하기도 했다.월드 IT 쇼 2018에선 대학생과 중소기업 제품도 돋보였다.인공지능 CCTV를 선보인 ‘델리아이’를 비롯해 세계 최초로 실사기반 가상현실 면접 훈련 플랫폼 ‘피칭워’를 선보이는 민트팟, 스마트 주문 로봇을 선보인 ‘로보러스’, 빅데이터를 활용한 실시간 구인구직 플랫폼 ‘잡콜미’, 원격 협업과 진료 솔루션을 선보인 ‘엘림넷’ 등이 관심을 받았다.대학생들이 연구한 무인 자율자전거가 전시되기도 했으며 중소기업 큐브로이드는 코딩교육 교재를 판매하기도 했다. 이 교재는 레고형태로 블록을 짜맞춰 스마트폰을 통해 구동시키는 교재다.