[데일리한국 황대영 기자] 네시삼십삼분(이하 4:33)은 모바일 게임 몬스터슈퍼리그에 슈퍼 진화 스타몬 2종을 추가하고, 다양한 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.이번 업데이트로 스타몬 혹한의 여왕 ‘유키’와 혹한의 여왕 ‘유키나’가 슈퍼 진화 가능한 스타몬으로 추가됐다. 슈퍼 진화 시 ‘유키와 ‘유키나’의 외형이 변경되며 공격력과 체력 그리고 방어력 등이 강해진다.이와 더불어 스타몬 ‘슈가’ 포획 페스티벌이 진행된다. 해당 이벤트는 기간에 따라 3단계로 구분되어 진행된다.첫번째 사전 이벤트는 포획 페스티벌을 홍보하는 기간으로, 이용자의 페이스북 등을 통해 해당 포획 페스티벌을 공유하고 피날레 기간에 교환 가능한 럭키 티켓을 지급 받을 수 있다.두번째 페스티벌 기간에는 모험 지역에 ‘슈가’가 출현하며, 해당 기간에 포획한 스타몬의 수에 따라 럭키 티켓을 지급 한다.세번째 피날레 기간에는 획득한 럭키 티켓을 사용하여 골드, 스타젬, 스타몬 ‘슈가’등 다양한 게임아이템을 받을 수 있다. ‘슈가’ 포획 페스티벌은 31일까지 진행한다.이와 함께 게임 내 주어진 다양한 임무를 달성하는 ‘MAY THE FESTIVAL BE WITH YOU!’ 이벤트도 다음 달 4일까지 진행된다. 임무를 달성한 이용자에게 인게임 아이템을 지급할 예정이다.또 ‘내가 상상한 스타몬이 현실로!’ 이벤트가 18일까지 진행된다. 공식카페 게시판을 통해 나만의 스타몬의 특징과 디자인을 응모하면 심사를 통해 최종 선정된 1종의 스타몬은 2주년 기념 스타몬으로 제작된다.이밖에도 스타몬 2종을 합성시켜 100% 확률로 스타몬 ‘비너스’를 획득할 수 있는 ‘합성 소환’ 이벤트도 31일까지 진행한다.