[데일리한국 고은결 기자] 카카오는 카카오톡 업데이트를 통해 '롯데시네마 영화예매', '멜론 with Kakao', '문자 모아보기' 등의 서비스를 시작한다고 3일 밝혔다. 이를 통해 생활 및 콘텐츠 플랫폼으로서의 기능을 한층 강화했다는 설명이다.이날 업데이트를 통해 카카오는 더보기탭을 개편하고 날씨를 비롯해 카카오톡 선물하기, 카카오 스타일, 장보기, 카카오톡 주문하기 등 생활 서비스를 전면에 배치한다. 또한 카카오톡에서 구매한 상품 내역과 친구들에게 받은 선물, 관심 상품, 관심 스토어 등을 모아서 보여주는 'MY' 메뉴를 추가했다.아울러 롯데시네마 영화 예매 서비스를 시작한다. 이용자는 더보기탭에서 인기 영화를 선택하거나, 채팅방에서 + 버튼을 누른 뒤 롯데시네마를 누르면 된다. 별도 앱 설치나 회원 가입 없이 카카오톡 안에서 전 과정이 진행된다.이용자는 해당 서비스에 접속한 뒤 관람을 원하는 영화, 극장을 선택해 예매할 수 있고, 카카오톡 채팅방으로 상영시간표 및 좌석도를 공유할 수도 있다. 예매 완료된 내역은 더보기탭 MY 메뉴에서 확인 가능하다. 기존에 더보기탭에 위치했던 게임, 카카오페이지, 카카오TV 등은 채널탭으로 이동된다.이번 업데이트에 따라 뮤직 서비스 멜론과 연동을 강화한 '멜론 with Kakao' 서비스도 시작된다. 이용자는 채널탭에서 '멜론'을 누르면 접속할 수 있다. 멜론과 카카오계정을 연동한 유료회원은 카카오톡 내에서 전곡을 감상할 수 있다.채팅방 하단의 + 버튼을 누른 뒤 멜론을 선택하면 최대 30곡까지 플레이리스트를 구성해 보내줄 수도 있다. 안드로이드 이용자를 대상으로는 무제한듣기, 100회 듣기, 300회 듣기 등 다양한 이용권 선물 기능도 제공한다.'문자모아보기' 기능도 새로 선보이며 휴대폰 문자메시지(SMS) 내역을 카카오톡에서 확인할 수도 있게 된다. 이용자가 직접 사용 여부를 선택할 수 있도록 옵트인(Opt-in) 방식으로 지원되며, 해당 기능은 안드로이드 7.0이상 버전에만 적용된다.이 밖에 카카오톡 검색 기능도 강화함에 따라 친구, 채팅, 채널, 더보기탭에서 동일한 검색 결과를 만날 수 있다. 아울러 검색 결과에서 친구, 채팅방, 플러스친구 등을 포함해 관련 동영상, 쇼핑, 뮤직, 이모티콘, 카카오페이지 등을 확인할 수도 있다.