[데일리한국 고은결 기자] 네이버는 세계 최대의 머신러닝 분야 콘퍼런스 'NIPS(Neural Information Processing Systems, 신경정보처리시스템학회)'에서 인공지능(AI) 연구 성과를 발표했다고 7일 밝혔다.지난 1986년 시작된 NIPS는 캘리포니아 공과 대학교와 벨 연구소가 공동 주최하는 머신러닝 학회다. 이달 4일부터 9일까지 미국 캘리포니아에서 진행 중인 NIPS 2017에는 총 3240여편의 논문이 접수됐으며 600여편이 공식 채택됐고, 이 중 150여개의 논문만이 발표 기회가 주어진다.네이버는 서울대와 함께 딥러닝에서 발생할 수 있는 문제의 이론적 해결 방안을 제시한 논문인 'Overcoming Catastrophic Forgetting by Incremental Moment Matching In Reinforcement Learning, Algorithms, Applications'이 채택돼 현지시간 6일 오후 '스포트라이트' 세션에서 발표를 진행했다.네이버는 NIPS에서 진행되는 '머신러닝 시스템스(ML Systems) 워크샵'에서는 구두 발표 대상자로 선정돼 자사의 머신러닝 연구자를 위한 개발 플랫폼인 NSML(Naver Smart Machine Learning)에 대한 논문 'NSML: A Machine Learning Platform That Enables You to Focus on Your Models'도 발표한다고 전했다.NIPS머신러닝 시스템스 워크샵은 머신러닝 플랫폼 및 시스템의 미래 방향에 대해 논의하는 장이다. 구글과 페이스북 등 유수기업과 대학들이 제출한 40여개의 논문 중 상위 4개의 논문에만 구두 발표의 기회가 제공된다. 네이버의 NSML 관련 논문은 전세계 최고 수준의 머신러닝 시스템 전문가들로 구성된 리뷰어들로부터 이례적인 극찬(Strong Acceptance)을 받았다고 회사 측은 전했다. 네이버는 분당서울대병원과 협력해 연구를 진행한 질병예측 알고리즘 관련 논문 'Machine Learning for Health'도 현장에서 공개한다.한편, 네이버는이번 컨퍼런스에서 국내 기업 최초로 '플래티넘 스폰서'로 나서 컨퍼런스 기간 동안 별도 부스를 마련하고 참가자들을 대상으로 기업 기술을 소개한다.