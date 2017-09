[데일리한국 고은결 기자] 한국지역정보개발원은 4일 상암동 청사에서 한국정보시스템감사통제협회(ISACA Korea)와 지방자치단체 IT 거버넌스 분야 상호협력을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.양 기관은 이번 업무협약에 따라 △ISACA Korea에서 개최하는 ISACA IT 거버넌스 어워드 수상기관 선정 관련 정보화 추진체계 우수 지방자치단체 발굴 △IT 거버넌스 분야 콘퍼런스 및 학술대회 개최 등에서 상호 협력할 예정이다.손연기 한국지역정보개발원장은 "본 업무협약을 통해 IT 거버넌스 분야 전문가 그룹과의 상시 협업체계를 마련했다"면서 "한국지역정보개발원이 지능정보시대에 부합하는 지역정보화 구현과 지방자치단체 IT거버넌스 발전을 위해 이바지할 수 있도록 더욱 적극적인 활동을 펼쳐나가겠다"고 다짐했다.