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[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ¾ÈÈñ¹Î ±âÀÚ] ÇÑÄÄ±×·ì(È¸Àå ±è»óÃ¶)Àº °­µ¿°æÈñ´ëº´¿ø(¿øÀå ±è±âÅÃ)°ú ÇÔ²² ½º¸¶Æ® Çï½ºÄÉ¾î ¼­ºñ½º °³¹ß ¹× »ç¾÷È­¸¦ º»°Ý ÃßÁøÇÑ´Ù°í 10ÀÏ ¹àÇû´Ù.

¾ç»ç´Â ÀÌ³¯ ¼­¿ï °­µ¿°æÈñ´ëº´¿ø¿¡¼­ ±è»óÃ¶ ÇÑÄÄ±×·ì È¸Àå°ú ±è±âÅÃ °­µ¿°æÈñ´ëº´¿ø ¿øÀå µî ÁÖ¿ä °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¾÷¹« Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.

ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ÇÑÄÄ±×·ìÀº °­µ¿°æÈñ´ëº´¿øÀÌ º¸À¯ÇÑ ÀÇ¼ú°ú ÀÚ¿¬Ä£È­Àû Ä¡·á ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÀÎ°øÁö´É, »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý, VR µî ÇÑÄÄ±×·ìÀÌ º¸À¯ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ICT¸¦ Á¢¸ñÇÏ¿© ½º¸¶Æ® Çï½ºÄÉ¾î »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÇÑÄÄ±×·ìÀº ¿ÃÇØ KAIST, ºÐ´çÂ÷º´¿ø°ú ¾÷¹« Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ´Â µî ½º¸¶Æ® Çï½ºÄÉ¾î »ç¾÷À» º»°Ý ÃßÁøÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î °­µ¿°æÈñ´ëº´¿øÀÇ Ä¡·á¡¤¿¹¹æ ºÐ¾ß¿¡¼­ÀÇ ½Ã³ÊÁö¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÄÄ±×·ì °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇâÈÄ¿¡µµ ÀÇ·áºÐ¾ß¿¡¼­ Çõ½ÅÀûÀÎ º´¿ø, ±â¾÷, ¿¬±¸±â°ü, ´ëÇÐµé°ú Æø³ÐÀº ÆÄÆ®³Ê½ÊÀ» È®´ëÇØ³ª°¥ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó¸ç, ¡°ÀÌ¸¦ ÅëÇØ °¡Æò 58¸¸Æò ºÎÁö¿¡ Çï½ºÄÉ¾î »ç¾÷»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±³À° ¹× ÄÜÅÙÃ÷ µî 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ÇÙ½É±â¼úÀ» Àû¿ëÇÑ SW´ÜÁö¸¦ Á¶¼ºÇÔÀ¸·Î½á ±¹³» SW»ê¾÷ ¹ßÀü¿¡µµ ±â¿©ÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/08/10 11:36:18 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2017/08/10 11:36:18

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