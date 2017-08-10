¾ç»ç´Â ÀÌ³¯ ¼¿ï °µ¿°æÈñ´ëº´¿ø¿¡¼ ±è»óÃ¶ ÇÑÄÄ±×·ì È¸Àå°ú ±è±âÅÃ °µ¿°æÈñ´ëº´¿ø ¿øÀå µî ÁÖ¿ä °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¾÷¹« Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ÇÑÄÄ±×·ìÀº °µ¿°æÈñ´ëº´¿øÀÌ º¸À¯ÇÑ ÀÇ¼ú°ú ÀÚ¿¬Ä£ÈÀû Ä¡·á ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÀÎ°øÁö´É, »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý, VR µî ÇÑÄÄ±×·ìÀÌ º¸À¯ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ICT¸¦ Á¢¸ñÇÏ¿© ½º¸¶Æ® Çï½ºÄÉ¾î »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÇÑÄÄ±×·ìÀº ¿ÃÇØ KAIST, ºÐ´çÂ÷º´¿ø°ú ¾÷¹« Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ´Â µî ½º¸¶Æ® Çï½ºÄÉ¾î »ç¾÷À» º»°Ý ÃßÁøÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î °µ¿°æÈñ´ëº´¿øÀÇ Ä¡·á¡¤¿¹¹æ ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ ½Ã³ÊÁö¸¦ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÄÄ±×·ì °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇâÈÄ¿¡µµ ÀÇ·áºÐ¾ß¿¡¼ Çõ½ÅÀûÀÎ º´¿ø, ±â¾÷, ¿¬±¸±â°ü, ´ëÇÐµé°ú Æø³ÐÀº ÆÄÆ®³Ê½ÊÀ» È®´ëÇØ³ª°¥ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó¸ç, ¡°ÀÌ¸¦ ÅëÇØ °¡Æò 58¸¸Æò ºÎÁö¿¡ Çï½ºÄÉ¾î »ç¾÷»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±³À° ¹× ÄÜÅÙÃ÷ µî 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ÇÙ½É±â¼úÀ» Àû¿ëÇÑ SW´ÜÁö¸¦ Á¶¼ºÇÔÀ¸·Î½á ±¹³» SW»ê¾÷ ¹ßÀü¿¡µµ ±â¿©ÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.