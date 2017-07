터미네이터에 등장하는 '스카이넷'처럼 인공지능(AI)이 인류를 위협할 날이 가까워졌을지도 모른다.



페이스북의 이용자 응대용 AI가 최근 자신들끼리만 알아볼 수 있는 언어로 대화를 나누기 시작해 페이스북 측이 시스템을 강제로 종료했다고 인터내셔널비즈니스 타임스(IBT), 테크 타임스 등이 30일(현지시간) 보도했다.



이들의 대화 기록을 살펴보면 '앨리스'라는 AI 봇이 "공들 가지고 있다 제로 나에게 나에게 나에게 나에게…"(Balls have zero to me to me…to me to)라고 말하자 '밥'이라는 이름의 AI가 "너 나 모든 것 이외에"(you i everything else)라고 답한다.



이후에도 의미 없는 단어의 나열 같은 대화가 계속 이어진다.



인간의 눈에는 말도 안 되는 오류 같지만 실상 이는 AI가 더 쉽고 빠르게 소통하기 위해 만든 자신들만의 언어라고 페이스북은 설명했다.



이런 설명대로라면 사람들이 약어나 은어를 만들어 소통하듯 AI도 영어 단어와 마침표를 활용해 자신들 만의 소통법을 만들어낸 셈이다.



페이스북 AI 방문연구원인 드루프 바트라는 "AI들이 이해할 수 있는 언어에서 벗어나 자신들을 위한 코드 언어를 발명했다"고 설명했다.



이 같은 사실을 파악한 페이스북은 해당 AI 시스템을 종료하고 AI가 영어 문장구조로만 대화하도록 제한을 뒀다.



페이스북은 그간 AI의 유용성에 대해 긍정적인 입장을 보여왔다.



대표적인 AI 옹호론자인 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)는 AI의 위험성을 놓고 일론 머스크 테슬라 CEO와 설전을 벌이기도 했다.



하지만 테크 타임스는 이번 AI 은어 대화를 언급하며 AI야말로 현존하는 가장 큰 위험이라는 머스크 CEO의 말이 맞을지도 모른다고 지적했다. (서울=연합뉴스)