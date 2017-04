[데일리한국 고은결 기자] 세계 최대의 차량호출서비스업체인 미국 우버가 비행 택시 시범 서비스에도 나설 전망이다.우버는 25일(현지시간) 미 텍사스 주 댈러스에서 개최한 '엘리베이트 콘퍼런스'에서 2020년에 수직 이착륙(Vertical Take Off and Landing, VTOL) 비행 택시 시범 서비스에 착수할 것이라고 발표했다. 우버는 이날 복잡한 고밀도 도심에서 수직이착륙 플라잉 카를 이용해 빠르게 이동할 수 있는 '온 디맨드 항공 호출 서비스' 사업 계획을 소개했다.우버에 따르면 이 서비스는 특정 빌딩의 옥상 헬리콥터장이나 지상의 플라잉 카 이착륙 가능 장소에서 비행 택시를 호출하면 이용할 수 있다. 이를 통해 고객이 복잡한 도심에서 30분가량 걸리는 곳을 5분 내에 도착할 수 있게 해준다는 설명이다.이를 위해 우버는 오로라 비행과학, 임브래어, 벨 헬리콥터, 피스트렐 에어크래프트, 무니, 차지포인트 등 소형 항공사 및 VTOL 기술 보유 업체 6곳과 협력하기로 했다.우버의 초기 사업은 미국 댈러스와 중동 두바이 두 지역에서 집중할 방침이다. 특히 2020년 두바이 국제박람회에서 우버의 첫 비행 택시 서비스가 선보일 것이라고 다소 구체적인 시점도 제시했다.