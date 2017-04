[데일리한국 안희민 기자] 아주 세세한 것 조차 언론의 주목을 받고 있는 두 기업이 있다. 구글과 애플이 바로 주인공이다. 두 기업의 일거수일투족에 사람들이 관심을 갖는 이유는 그들이 현 시대의 트렌드이고, 미래의 나침반 구실을 톡톡히 해내고 있기 때문이다.이들이 언론과 사람들의 주목을 받는 이유는 과연 무엇일까? 우선 혁신을 통해 새로운 기술, 비즈니스 모델을 만들어내며 승승장구하고 있다는 점을 우선 꼽을 수 있다.사실 이 두 기업을 빼놓고는 혁신을 말하거나 새로운 기술과 비즈니스 모델을 언급하기가 조금 부담스러울 것이다. 전세계에 기업들이 많고도 많지만 구글과 애플의 위상은 이 정도로 대단하다.또한 두 기업의 힘이 이토록 막강한 것은 우리 삶과 비즈니스에 직접적이면서도 강력한 지배력을 행사하기 때문으로 풀이된다.'ICT제국 대충돌: 구글과 애플의 비즈니스 모델 전쟁'이라는 제하의 신간에는 두 제국의 첨예한 정보통신(ICT) 기술 전쟁을 보는 쏠쏠한 재미가 있다.이 책은 김들풀 IT뉴스 편집장 등 IT 전문기자와 방송 기자, 통신기업 실무자 등 3인이 오랫동안 아스펙미래기술경영연구소에서 스터디하고 분석해 얻은 인사이트 가운데 구글과 애플의 비즈니스 모델(BM)을 취합하고 정리한 것이다.최근 급격하게 변화하고 첨예하게 경쟁을 벌이고 있는 ICT 기술의 현황을 구체적으로 살펴보고자 했다. 특히 전자책 형태로 나오는 이 책은 글로벌 거대 ICT 기업인 구글과 애플에 초점을 맞추고, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등을 기반으로 하루가 멀다 않고 새롭게 나타나는 ICT 비즈니스 모델(BM) 전략과 동향을 집중적으로 다룬 점이 특징이다.저자들은 아울러 빠르게 변화하는 다양한 ICT 트렌드를 매 분기, 반기 등 일정한 기간을 두고 주기적으로 이슈에 따라 취합하고 정리함으로써 심층적 분석과 지속적 전망이 이뤄지도록 할 예정이다.저자들은 이 책의 서문에서 “이 책이 대한민국 ICT 기술 도약에 한 톨의 밀알이 되고 세계를 이끄는 ICT 비즈니스 모델 부문에서 우리의 국가경쟁력을 높이는 데 한줄기 팁이라도 될 수 있다면 더 바랄 나위가 없을 것”이라고 적었다.이들은 이어 “꿈꾸고 추구하는 자만이 세상을 바꿀 수 있는 것처럼 세상을 지배하는 ICT 거인들을 끊임없이 분석하고 벤치마킹해 이들의 어깨 위에 올라갈 수 있어야 비로소 우리가 4차 산업혁명의 선두에 한 발 다가설 수 있다는 점을 상기하며 이 책을 다각도로 활용하기 바란다”고 강조했다.ICT 기술은 급격히 변화하고 있으며, 경쟁은 점점 더 치열해지고 있다. 이런 가운데 구글과 애플의 미래를 향한 고지 쟁탈전은 어떤 액션 영화보다도 드라마틱하다. 하지만 그저 넋 놓고 바라보고만 있어서는 안 된다. 그들의 생각을 앞서 읽고 그들보다 한걸음 더 나아가는 행보를 보이기 위해 본격적으로 행동에 나서야할 때이기 때문이다.“미래를 준비하려면 두 제국을 반면교사로 삼아야 한다"는 저자들의 메시지는 곱씹어 읽을만 하다.대표저자 김들풀 IT NEWS 대표 겸 편집장은 요즘도 IT취재현장을 누비고 있다. 김 편집장은 MBC, KBS, YTN 등에 출연해 IT 애널리스트로 방송활동뿐 아니라 대학과 기업에서 강의도 하고 있다. 그는 아스펙미래기술경연구소 수석연구원, 전북대학교 외래교수, 스마트교육연구소, 한국능력개발원 수석연구원, 한글학회 정회원(NLP, 자연어 처리 연구)으로도 활발한 활동을 하고 있다.|대표저자 김들풀·김강석·김철회 지음|호이테북스|경제경영|101p|4,000원|