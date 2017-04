[데일리한국 고은결 기자] KT는 국내 최초로 네트워크 가상화(NFV) 기술을 적용해 기업의 IT 장비를 통합적으로 관리·운영할 수 있는 '원 박스(One Box)' 서비스를 출시했다고 13일 밝혔다.원 박스는 각각 운영됐던 네트워크 장비들을 소프트웨어 형태로 가상화해 하나의 장비로 관리·운영할 수 있게 하는 플랫폼 기반 서비스다.이를 통해 별도의 제품으로 존재하던 내비게이션, 디지털 카메라, 게임, MP3 등을 휴대폰에서 앱 방식(S/W)으로 손쉽게 사용할 수 있는 방식이다.KT는 점점 늘어나는 IT 장비들로 인해 시스템 구축 및 운영 비용, 시스템 관리 등에 부담을 느끼는 기업의 고민을 해결하기 위해 이번 서비스를 내놓았다고 설명했다.KT 인프라 연구소가 자체 개발한 원 박스 서비스는 기업 내 SDN/NFV 기반의 회선 연결, 구내망 관리, 보안 등 기능을 인터넷망을 통한 통합적인 관리가 가능하다.KT에 따르면 내부적으로 필요한 IT 기능만 선택적으로 내려받아 사용하는 방식이므로, 기존에 서비스를 신청하고 장비를 배송받아 설치해 개통하는 데까지 평균 10일이 걸리던 과정이 평균 2일로 줄어든다. 필요 없는 기능은 해지도 가능하다.별도의 추가비용 없이 KT에서 제공하는 NFV 오케스트레이터를 통해 시스템 운용 현황을 실시간 파악할 수 있으며, 장애가 발생하면 전문 요원들을 통해 즉시 점검할 수 있다.KT 기업서비스본부 이선우 본부장은 "KT의 원 박스가 하드웨어 중심에서 소프트웨어 기반 플랫폼 서비스로 기업 IT 시장이 변화하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.