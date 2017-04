[데일리한국 고은결 기자] 오는 21일부터 전 세계 시장에 순차적으로 출시되는 삼성전자 갤럭시S8이 미국 시장에서 특정 약정 조건을 충족하면 무료로 살 수 있게 됐다.미국 이동통신사 US 셀룰러는 갤럭시S8 가격을 674.99달러(약 75만4000원)로 책정하고 자사의 서비스에 30개월 간 가입하는 조건으로 갤럭시S8을 무료 제공한다고 3일(현지시간) 밝혔다. 해당 프로모션의 재원을 US 셀룰러가 전액 부담하는지, 삼성전자가 일부 지원하는지는 알려지지 않았다.미국 소비자는 출시일인 21일 전까지 US 셀룰러에서 갤럭시S8 구매를 결정하면 가상현실(VR) 헤드셋 '기어VR 위드 컨트롤러'를 사은품으로 제공받는다. 색상은 아크틱 실버, 미드나이트 블랙, 오키드 그레이 등 세 가지다.미국의 최대 이동통신사 AT&T도 월 70달러(약 7만8000원)씩 통신비를 내고 2회선을 개설하는 동시에 월 29.99달러(약 3만3000원)짜리 위성방송에 가입하면 갤럭시S8을 2대 제공한다. 업계는 미국의 버라이즌과 T-모바일, 스프린트 등도 갤럭시S8 마케팅 경쟁에 본격 나설 것으로 보고 있다.