»ï¼ºÀüÀÚ´Â 29ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ´º¿åÀÇ ¸µÄÁ¼¾ÅÍ¿¡¼ °¶·°½ÃS8 °ø°³Çà»ç¸¦ ¿¾ú´Ù. ¿µ±¹ ·±´øÀÇ È÷¾î ÀÌ½ºÆ®¿¡¼µµ µ¿½Ã¿¡ Çà»ç¸¦ ¿°í, ÀÎÅÍ³ÝÀ» ÅëÇØ ½ÇÈ²À» »ýÁß°èÇß´Ù. °íµ¿Áø »ï¼ºÀüÀÚ ¹«¼±»ç¾÷ºÎÀå(»çÀå)Àº ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡¼ "°¶·°½ÃS8Àº Çõ½ÅÀûÀÎ µðÀÚÀÎ°ú ¼ÒÅë ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼ÒºñÀÚµé¿¡°Ô ¸ð¹ÙÀÏ ¶óÀÌÇÁÀÇ »õ·Î¿î °¡´É¼ºÀ» Á¦½ÃÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ÀÚ½Å°¨À» ³»ºñÃÆ´Ù.
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°¶·°½ÃS8¿¡´Â °¶·°½Ã³ëÆ®7¿¡ ÃÖÃÊ Å¾ÀçµÆ´ø Áö¹®°ú È«Ã¤ÀÎ½Ä ±â´É¿¡ ´õÇØ ¾È¸éÀÎ½Ä ±â´ÉÀÌ Ãß°¡µÈ´Ù. ¼¼ °¡Áö »ýÃ¼ÀÎ½Ä ±â¼úÀ» Àû¿ëÇÑ ½º¸¶Æ®ÆùÀº °¶·°½ÃS8°¡ ¼¼°è¿¡¼ Ã³À½ÀÌ´Ù.
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Ä«¸Þ¶ó ¼º´Éµµ ÀüÀÛº¸´Ù °³¼±µÆ´Ù. Ä«¸Þ¶ó ±¸µ¿ ½Ã È¸éÀ» ÁÂ¿ì·Î ¹Ð¸é ÇÊÅÍ¸¦ °¥¾Æ ³¢¿ï ¼ö ÀÖ°í, »óÇÏ·Î ¹Ð¸é Àü¡¤ÈÄ¸é Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀüÈ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÁÜÀ» ¹Ð°í ´ç±â´Â °Íµµ ÇÑ ¼ÕÀ¸·Î °¡´ÉÇÏ´Ù. ¹èÅÍ¸® ¿ë·®Àº ÀüÀÛ °¶·°½Ã³ëÆ®7¿¡ Àû¿ëÇß´ø 3500mAh(¹Ð¸®¾ÏÆä¾î½Ã)¿¡ ¸ø ¹ÌÄ¡´Â 3000mAh·Î ÈÄÅðÇß´Ù. °¶·°½Ã³ëÆ®7ÀÇ ¹ßÈ »ç°í¸¦ ÀÇ½ÄÇÑ ¾ÈÀü¼º °È Â÷¿øÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.
°¶·°½ÃS8°ú °¶·°½ÃS8ÇÃ·¯½º´Â ¸ðµÎ ¿§Áö µð½ºÇÃ·¹ÀÌ¸¦ Àû¿ëÇß´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ´Â °¶·°½ÃS8À» ¹Ìµå³ªÀÌÆ® ºí·¢, ¿ÀÅ°µå ±×·¹ÀÌ, ¾ÆÅ©Æ½ ½Ç¹ö, ÄÚ¶ö ºí·ç, ¸ÞÀÌÇÃ °ñµå µî 5°¡Áö »ö»óÀ¸·Î Ãâ½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Áö³ÇØ ÇÏ¹Ý±â ¹èÅÍ¸® ¹ßÈ¿¡ µû¸¥ °¶·°½Ã³ëÆ®7ÀÇ Á¶±â ´ÜÁ¾ »çÅÂ·Î ¼ÒºñÀÚ ½Å·Ú¸¦ Å©°Ô ÀÒÀº »ï¼ºÀüÀÚ°¡ °¶·°½ÃS8 Ãâ½Ã¸¦ °è±â·Î ¼¼°è 1À§ ½º¸¶Æ®Æù Á¦Á¶»ç·Î¼ ½ÇÀû°ú ¸í¿¹¸¦ È¸º¹ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö ÁÖ¸ñµÈ´Ù. °¶·°½ÃS8Àº ´ÙÀ½´Þ 7ÀÏºÎÅÍ ¿Èê°£ ¿¹¾àÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù.