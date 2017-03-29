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[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ °íÀº°á ±âÀÚ] CJÇï½ºÄÉ¾î°¡ Áö³­ÇØ¿¡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØµµ ¼­¿ï½ÃÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ¿Í MOU¸¦ ¸Î°í ÀÓÁ÷¿ø ÀÚ¿øºÀ»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.

CJÇï½ºÄÉ¾î´Â Áö³­ 27ÀÏ ¼­¿ï½ÃÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ¿Í ¡®2017³âµµ ÀÓÁ÷¿ø ÀÚ¿øºÀ»ç ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ MOU¡¯¸¦ Ã¼°áÇß´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø MOU Ã¼°áÀ» ÅëÇØ CJÇï½ºÄÉ¾î´Â ¿Ã 12¿ù±îÁö ¸Å¿ù ¼­¿ï½ÃÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ, Áö¿ªÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ¿Í ÇÔ²² ¡®°Ç°­ÇÑ ½£À» À§ÇÑ Çê°³ ³ª¹« ½É±â¡¯, Çê°³¼ö ÆäÆ®º´À» È­ºÐÀ¸·Î ¸¸µé¾î º®¸éÀ» Ã¤¿ì´Â ¡®¹öÆ¼ÄÃ °¡µå´× Á¶¼º¡¯ µî »õ·Î¿î È°µ¿À¸·Î °Ç°­ÇÑ ½£, Æí¾ÈÇÑ ¼û ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÀÌ¾î°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

CJÇï½ºÄÉ¾î´Â Áö³­ ÇØ 8¿ù ¼­¿ï½ÃÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ¿Í Ã¹ MOU¸¦ Ã¼°áÇÑ ÀÌÈÄ ¾à 5°³¿ùµ¿¾È ¡®°Ç°­ÇÑ ½£, Æí¾ÈÇÑ ¼û¡¯ÀÌ¶ó´Â ½½·Î°Ç ¾Æ·¡ µµ½Ã ½£ Á¶¼ºÀ» À§ÇÑ ¾¾¾ÑÆøÅº °¡µå´×, ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» À§ÇÑ Ä£È¯°æ °ø±âÃ»Á¤±â ¹× °Ç°­°¡¹æ Á¦ÀÛ µî Æ¯»ö ÀÖ´Â ºÀ»ç ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇß´Ù.

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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/03/29 17:00:44 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2017/03/29 17:00:44

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