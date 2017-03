[데일리한국 고은결 기자] 글로벌 정보기술(IT) 업계의 중심축이 하드웨어에서 소프트웨어로 넘어가고 있는 가운데 한국은 여전히 하드웨어에 치우친 것으로 나타났다.13일 정보통신기술진흥센터(IITP) 산업분석팀의 'IT 시가총액 동향' 보고서에 따르면 증시에 상장된 관련 기업들의 시가총액을 기준으로 추산한 결과, 한국의 소프트웨어 비중은 10년 전 9%에서 작년 15%로 뛰었다.그러나 여전히 하드웨어의 비중이 압도적이며 특히 IT 하드웨어 업종 비중은 50%를 상회한다는 지적이다. 전체 IT 업종은 IT 하드웨어를 비롯해 반도체, 전자부품, 소프트웨어, 인터넷, IT 서비스, 가전, 통신장비 등으로 나눠 분석했다.보고서는 IT 시가총액 100대 기업을 분석한 결과, IT의 중심이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동하는 추세가 뚜렷하게 나타났다고 설명했다.100대 기업 중 소프트웨어 기업 수는 지난 1990년 24개에서 2000년 34개, 2010년 41개로 늘었고 2015년에는 51개로 하드웨어 기업을 제쳤다. 다만 지난해에는 반도체 기업들이 급성장해 하드웨어 기업이 51개로 증가했다.보고서에 따르면 미국의 하드웨어와 소프트웨어 비중은 10년 전 50대50에서 지난해 38대62로 전환됐다. 아울러 특정 업종에 대한 편중이 작은 것으로 나타났다.중국의 경우에는 하드웨어와 소프트웨어 비중이 10년 전 70 대 30에서 인터넷 업종의 비중 증가와 전자부품 업종의 비중 감소 등으로 작년 42 대 58로 급변했다.일본의 하드웨어와 소프트웨어 비중은 작년 69대31로, 여전히 하드웨어의 비중이 높긴 하지만 전자부품 업종을 제외하면 특정 업종 편중은 그다지 크지 않았다.