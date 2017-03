[데일리한국 고은결 기자] 옐로디지털마케팅(YDM)의 디지털에이전시 기업 이모션은 자사가 UI·UX 컨설팅 및 디자인을 맡은 SK텔레콤의 통화플랫폼 'T전화'가 'iF 디자인 어워드 2017'에서 커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다고 10일 밝혔다.독일 하노버 전시센터가 주관하는 iF 디자인 어워드는 독일 '레드닷 디자인 어워드', 미국 'IDEA 디자인 어워드'와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. iF 디자인 어워드는 매년 △ 제품 △ 커뮤니케이션 △ 패키지 △ 프로페셔널 콘셉트 △ 서비스 디자인 △ 건축 △ 인테리어 등 7개 부문에서 종합 평가를 실시해 상을 수여한다.올해는 53개국에서 5000여개의 출품작이 경쟁했으며 이모션이 UI·UX 컨설팅 및 디자인한 T전화는 이용자 편의성을 위한 직관적인 디자인으로 높은 점수를 받았다. 수상작인 SK텔레콤 'T전화'의 3.0버전은 전화번호 저장 없이도 상호를 검색할 수 있는 'T114', 스팸·스미싱 여부를 알려주는 '안심통화' 등 기능을 내세워 1000만명 이상의 가입자를 확보했다.이모션 관계자는 "이번 iF 디자인 어워드 수상을 통해 이모션글로벌이 보유한 UI·UX 컨설팅 및 디자인 분야 경쟁력을 세계적으로 인정 받게 됐다"며 "앞으로도 사용자에게 더 좋은 경험과 만족감을 제공하는 서비스를 제공하겠다"고 말했다.