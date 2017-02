[데일리한국 온라인뉴스팀] 인공지능(AI)과 인간이 벌인 번역 대결에서 인간이 압승했다. 번역 속도에서는 AI가 특출났지만 정확도에서는 인간을 따를 수 없었다.21일 국제통번역협회(IITA)와 세종대·세종사이버대 공동 주최로 세종대 광개토관에서 열린 AI 번역기와 인간 번역사의 번역 대결에서 인간은 30점 만점에 평균 24.5점을, AI는 10점을 받았다. 대결에는 구글, 네이버 파파고, 시스트란 등 AI번역기 3개팀과 인간 번역사 4명이 출전했다.대결 방식은 문학과 비문학 영한지문을 각각 2개씩 선택해 이 중 영자 지문은 한글로 한글 지문은 영어로 번역하는 것을 채택했다. 문학 영자 지문은 토마스 프리드먼의 ‘늦어서 고마워(Thank You For Being Late)’, 한글 지문은 소설가 강경애씨의 ‘어머니와 딸’ 이 나왔다. 비문학 영자 지문은 폭스 뉴스의 ‘How a Movie Propelled Lego Back to the World's Most Powerful Brand’, 한글 지문으로는 한국일보 칼럼인 ‘김서령의 길 위의 이야기-셀프빨래방’이 출제됐다.인간 번역사에게는 50분의 시간이 주어졌고 번역과 관련한 인터넷 검색을 허용했다. 속도 면에서는 AI가 인간보다 월등한 능력을 나타냈지만 이번 대결에서 속도는 평가 항목에서 제외됐고, 정확성과 언어 표현력, 논리·타당성 등 3개 항목에 대해 점수를 매겼다.곽중철 심사위원장(한국외대 교수)은 “출제 문제는 인터넷에서 전혀 번역문이 없는 텍스트를 골랐다”면서 “내용 이해가 중요한 문학 부문에서 특히나 AI의 열세가 뚜렷했다”고 말했다. 이어 “한 번역기가 번역한 문장은 90% 이상이 어법에 맞지 않았다”면서 “번역기는 단어의 다의적인 성격과 맥락을 파악하지 않은 단순 번역을 해 인간을 따라올 수 없었다”고 설명했다.