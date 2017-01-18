18ÀÏ ÀÌµ¿Åë½Å¾÷°è¿¡ µû¸£¸é KT°¡ Àü³¯ ¿Â¶óÀÎ ¸ÅÀå '¿Ã·¹¼¥'¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÑ LGÀüÀÚ ½º¸¶Æ®Æù 12Á¾ÀÇ Æò±Õ ÆÇ¸Å°¡(Ãâ°í°¡£°ø½ÃÁö¿ø±Ý)´Â ¾à 13¸¸7Ãµ700¿ø¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ÀÌ´Â °¡ÀÔÀÚ°¡ ¸¹Àº ¿ù 6¸¸¿ø´ë µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦¸¦ ±âÁØÀ¸·Î °è»êÇÑ °ÍÀ¸·Î ±âÁ¾º° ÆÇ¸Å·®¿¡ µû¸¥ °¡ÁßÄ¡¸¦ ºÎ¿©ÇÏÁö ¾ÊÀº ´Ü¼ø Æò±ÕÄ¡´Ù.
Áö³ÇØ 9¿ù Ãâ½ÃµÈ LG V20Àº ÆÇ¸Å°¡°¡ 74¸¸8Ãµ900¿øÀ¸·Î, LGÀüÀÚ ½º¸¶Æ®Æù °¡¿îµ¥ À¯ÀÏÇÏ°Ô 50¸¸¿øÀ» ¿ôµ¹¾Ò´Ù. G5°¡ 40¸¸9Ãµ600¿ø, LG V10ÀÌ 30¸¸7Ãµ500¿øÀ¸·Î µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.
³ª¸ÓÁö´Â ¸ðµÎ ÁßÀú°¡ÆùÀÌ°Å³ª °øÂ¥ÆùÀÌ¾ú´Ù. LG ½ºÅ¸ÀÏ·¯½º2¿Í X½ºÅ©¸°ÀÌ 7¸¸¿ø´ë, XÆÄ¿ö°¡ 2¸¸¿ø, ¿ÍÀÎ½º¸¶Æ®ÀçÁî°¡ 9Ãµ¿ø, LG Å¬·¡½º°¡ 800¿ø¿¡ °¢°¢ ÆÈ¸®°í ÀÖ´Ù. K10, G ½ºÅ¸ÀÏ·Î, ¾ÆÄ«, F70 µîÀº °¡Àå ½Ñ ¿ù 3¸¸2Ãµ800¿ø µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦¿¡ °¡ÀÔÇØµµ °øÂ¥´Ù.
ÀÌ´Â ¾ÖÇÃ ¾ÆÀÌÆù °¡°Ý°ú Å« Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù. KT°¡ ¿Ã·¹¼¥¿¡¼ ÆÇ¸Å ÁßÀÎ ¾ÖÇÃ ¾ÆÀÌÆù 17Á¾ÀÇ Æò±Õ ÆÇ¸Å°¡´Â ¿ù 6¸¸¿ø´ë µ¥ÀÌÅÍ ¿ä±ÝÁ¦¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¾à 71¸¸5Ãµ600¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. ÀÌ´Â LGÀüÀÚ ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ 5.2¹è´Ù.
¾ÖÇÃÀº ÇÁ¸®¹Ì¾öÆù À§ÁÖÀÇ °í°¡ ÆÇ¸Å Àü·«À» °í¼öÇØ¿Ô´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó 2³â 4°³¿ù Àü Ãâ½ÃµÈ ¾ÆÀÌÆù6ÇÃ·¯½º 128GB ¸ðµ¨ÀÇ ÆÇ¸Å°¡µµ 31¸¸6Ãµ800¿øÀ¸·Î, ¿©ÀüÈ÷ Àú·ÅÇÑ ¼öÁØÀº ¾Æ´Ï´Ù.
¾ÆÀÌÆù7 256GB ¸ðµ¨°ú ¾ÆÀÌÆù7ÇÃ·¯½º 128¡256GB ¸ðµ¨Àº ÆÇ¸Å°¡°¡ 100¸¸¿øÀ» ÈÇÂ½ ³Ñ´Â´Ù. ¾ÆÀÌÆù7 128GB ¸ðµ¨°ú ¾ÆÀÌÆù7ÇÃ·¯½º 32GB ¸ðµ¨Àº 90¸¸¿ø´ë, ¾ÆÀÌÆù6sÇÃ·¯½º 128GB ¸ðµ¨Àº 80¸¸¿ø´ë´Ù.
¾ÆÀÌÆù6ÇÃ·¯½º¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç Á¦Ç°¿¡´Â °ø½ÃÁö¿ø±ÝÀÌ ¶È°°ÀÌ 7¸¸¿ø¾¿¸¸ Áö±ÞµÈ´Ù.
Åë»ó °ø½ÃÁö¿ø±Ý¿¡´Â ÀÌÅë»ç µ·°ú Á¦Á¶»ç µ·ÀÌ ¼¯¿© ÀÖ´Âµ¥, ¾ÖÇÃÀº ¸¶ÁøÀ²À» ³ôÀÌ±â À§ÇØ Áö¿ø±ÝÀ» °ÅÀÇ ³»Áö ¾Ê´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ[005930] ½º¸¶Æ®Æù 17Á¾ÀÇ Æò±Õ ÆÇ¸Å°¡´Â ¾à 33¸¸5Ãµ800¿øÀ¸·Î, ¾ÖÇÃÀÇ Àý¹Ý¿¡ ¸ø ¹ÌÄ¡Áö¸¸, LGÀüÀÚÀÇ 2¹è¸¦ ³Ñ´Â ¼öÁØÀÌ´Ù.
°¶·°½Ã³ëÆ®7ÀÇ °ø¹éÀ» ¸Þ¿ì´Â °¶·°½ÃS7, °¶·°½ÃS7¿§Áö, °¶·°½Ã³ëÆ®5 µîÀÇ ÆÇ¸Å°¡°¡ 50¸¸¡70¸¸¿ø´ë·Î ºñ±³Àû ³ô°Ô À¯ÁöµÇ´Â ¿ÍÁß¿¡ °¶·°½ÃJ µî ´Ù¾çÇÑ ÁßÀú°¡ÆùÀÌ ÀüÃ¼ °¡°ÝÀ» ±ð¾Æ³»·È´Ù.
Á¦Á¶»çº° Æò±Õ ÆÇ¸Å °¡°ÝÀ» ºñ±³ÇÏ¸é È¸»ç ¼öÀÍ¼ºÀ» ³ªÅ¸³»´Â ÁöÇ¥ÀÎ Æò±ÕÆÇ¸Å´Ü°¡(ASP)»Ó ¾Æ´Ï¶ó ½º¸¶Æ®Æù ÆÇ¸Å Àü·«°ú ºê·£µå ÀÌ¹ÌÁö Â÷ÀÌ±îÁö °¡´ÆÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
LGÀüÀÚÀÇ °æ¿ì ÃÖ½Å Àü·« ½º¸¶Æ®Æù 2¡3Á¾À» Á¦¿ÜÇÑ Àü Á¦Ç°ÀÌ ÁßÀú°¡¿©¼ Á¦Ç° ¶óÀÎ¾÷ Á¶Á¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ¾÷°è¿¡¼ ³ª¿Â´Ù.
ÇÑ ÀüÀÚÈ¸»ç °ü°èÀÚ´Â "ÀûÀÚ¿¡ ºüÁø LGÀüÀÚ ½º¸¶Æ®ÆùÀÌ ÈæÀÚ·Î ÀüÈ¯ÇÏ·Á¸é G6 °°Àº °í°¡ ÇÁ¸®¹Ì¾öÆùÀÌ ¹Ýµå½Ã ¼º°øÇØ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "½ÃÀå ¼ºÀå·üÀÌ ³ôÁö ¾Ê¾Æ '´Ù¸Å'(ÒýØã)°¡ ¾î·Æ±â ¶§¹®"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.